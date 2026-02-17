ETV Bharat / state

DU कैंपस में धरना-प्रदर्शन पर एक महीने तक लगी रोक, धारा 163 भी लागू, जानिए क्या है पूरा मामला

डीयू कैंपस में धरना-प्रदर्शन पर एक महीने तक लगी रोक ( ETV Bharat )

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कैंपस में अनियंत्रित सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों से यातायात बाधित होने, जन-जीवन प्रभावित होने और शांति भंग होने की आशंका है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पहले कुछ मौकों पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जिससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में सार्वजनिक बैठकों, धरना-प्रदर्शनों और रैलियों पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश के साथ ही दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 भी लागू कर दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और एक माह तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे पहले वापस न लिया जाए. वहीं, आर्ट्स फैकल्टी के बाहर बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने धारा 163 लागू करते हुए पांच या उससे अधिक लोगों को आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एकत्र होने पर रोक लगा दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में सख्ती (ETV Bharat)

जारी आदेश और धारा 163 के तहत इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध (ETV Bharat)

किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बैठक, रैली, धरना या आंदोलन,पांच या अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना,मशाल, बीकन, टॉर्च या अन्य संभावित रूप से खतरनाक सामग्री का उपयोग,नारेबाजी, सार्वजनिक भाषण या ऐसा कोई आयोजन जिससे सामान्य शांति या यातायात प्रभावित होविश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आदेश में सिविल लाइंस सब-डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है. पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर कैंपस में शांति बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाएंगे.

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर AISA संगठन की ओर से शुक्रवार को ‘ऑल इंडिया वंचित अधिकार दिवस’ के तहत आयोजित प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ. ‘ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी’ के आह्वान पर छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशंस लागू कर परिसर में जातिगत भेदभाव खत्म करने की मांग उठाई. कार्यक्रम के बीच ही छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले और धक्का-मुक्की के आरोप लगाए गए, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया.

प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि शांतिपूर्ण सभा के दौरान राइट विंग से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम में बाधा डाली. आरोप है कि इस दौरान AISA की डीयू सचिव अंजलि के साथ हाथापाई की गई. संगठन ने दावा किया कि एक यूट्यूबर द्वारा उन पर हमला किया गया. इसी दौरान AISA की एक अन्य कार्यकर्ता तन्वी के साथ भी मारपीट की गई.



