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राहुल गांधी के कार्यक्रम के पहले भोपाल में धरना-प्रदर्शन, रैली पर बैन, 26 को कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( IANS )

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 26 नवंबर को कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च को लेकर सियासत गरमा गई है. इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं. उधर इस कार्यक्रम के पहले भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए सभी तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, रथ यात्रा, वाहन रैली और पद यात्रा पर बिना अनुमति रोक लगा दी है. ऐसा करने पर आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी है.

भोपाल पुलिस ने यह आदेश किया जारी

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत आदेश पारित किया है. यह आदेश अगले 2 माह के लिए प्रभावी रहेगा. इसमें सभी प्रकार के बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजनों जैसे धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन यात्रा, कार्यालय, निवास आदि का घेराव आदि पर रोक लगा दी है. ऐसा करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. मध्य प्रदेश आ सकते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस 26 को निकालेगी संविधान रक्षा मार्च यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल और आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय और अन्य किसी सरकारी संपतित को नुकसान पहुंचाया जाता है तो आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहित 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी. इसमें अधिकतम एक साल तक की सजा और पांच हजार रुपए के जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान है.