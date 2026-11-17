राहुल गांधी के कार्यक्रम के पहले भोपाल में धरना-प्रदर्शन, रैली पर बैन, 26 को कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च
भोपाल पुलिस कमिश्नर ने BNSS 2023 की धारा 163 (2) के तहत अगले 2 माह के लिए जारी किया आदेश. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:36 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 5:56 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 26 नवंबर को कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च को लेकर सियासत गरमा गई है. इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं. उधर इस कार्यक्रम के पहले भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए सभी तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, रथ यात्रा, वाहन रैली और पद यात्रा पर बिना अनुमति रोक लगा दी है. ऐसा करने पर आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी है.
भोपाल पुलिस ने यह आदेश किया जारी
भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत आदेश पारित किया है. यह आदेश अगले 2 माह के लिए प्रभावी रहेगा. इसमें सभी प्रकार के बिना अनुमति प्राप्त किए आयोजनों जैसे धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन यात्रा, कार्यालय, निवास आदि का घेराव आदि पर रोक लगा दी है. ऐसा करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल और आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय और अन्य किसी सरकारी संपतित को नुकसान पहुंचाया जाता है तो आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहित 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी. इसमें अधिकतम एक साल तक की सजा और पांच हजार रुपए के जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान है.
कांग्रेस ने जताया कड़ा विरोध
उधर कांग्रेस के आयोजन के बाद भोपाल पुलिस द्वारा जारी किए गए इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि पुलिस कमिश्नर का यह आदेश मौलिक अधिकारों की आवाज को दबाने की कोशिश है. धरना-प्रदर्शन और आंदोलन लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज है, लेकिन विपक्ष की इस आवाज को दबाने के लिए ही इस तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे किसी आदेश से डरने वाले नहीं हैं. आने वाले 26 नवंबर को कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता वोट चोरी के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर उतरेगा.
बीजेपी विधायक ने किया पलटवार
उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा राहुल गांधी आ जाएं, प्रियंका गांधी और सोनिया जी भी आ जाएं. इसके अलावा अगर कोई इटली में बचा हो तो वह भी भोपाल आ जाएं, लेकिन उनके यहां आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. जहां तक आदेश का सवाल है यह आदेश किस लिए निकाला गया यह वे ही बता सकते हैं. वैसे राजधानी भोपाल में जल्द ही मुस्लिम समाज का बड़ा आयोजन होने जा रहा है. हो सकता है कांग्रेस के इस आयोजन को लेकर मुस्लिम समाज ने ही आपत्ति उठाई हो.