शराबी के उत्पात से उबला पूरा इलाका, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल, देर रात पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर फूटा जनाक्रोश

कंट्रोल रूम के बाहर फूटा जनाक्रोश ( फोटो ईटीवी भारत बूंदी )

‎बूंदी : शहर के माजी सा कुंड इलाके में एक शराबी युवक के लंबे समय से चल रहे उत्पात और पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर शनिवार रात हालात तनावपूर्ण हो गए. क्षेत्रवासियों का आक्रोश उस समय सड़कों पर फूट पड़ा, जब कार्रवाई के लिए पहुंची कोतवाली पुलिस टीम पर शराबी युवक को हिरासत में लेने के बाद चुपचाप भगा देने के गंभीर आरोप लगे. घटना से नाराज लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर जमकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. ड्यूटी ऑफिसर बोले आरोपी को थाने ले आए थे : मामले में कोतवाली थाने के सहायक उपनिरीक्षक बजरंग लाल लोधा ने बताया कि मांजी साहब के कुंड के पीछे शराबी युवक द्वारा उत्पात मचाने की सूचना पर रात्रि गश्त में तैनात एएसआई मौके पर पहुंचे थे, नियमानुसार कार्यवाही की गई. उन्होंने बताया कि कुछ लोग आरोपी को भगाने की बात बोल रहे हैं, जबकि आरोपी को थाने लाकर बंद कर दिया था. अगर किसी को शिकायत देनी है तो दे सकता है. इसे भी पढ़ें : डीग: शादी के सपने बेचकर ठग लिए 150 करोड़ रुपए, फर्जी मैरिज ब्यूरो के मास्टरमाइंड गिरफ्तार रात्रि गशत में तैनात एएसआई पर लगाए आरोप : क्षेत्रीय लोगों का आरोप था कि उन्होंने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और कोतवाली थाने में दी, सूचना के बाद रात्रि गश्त में तैनात कोतवाली के एएसआई रामसिंह मौके पर पहुंचे, मोहल्ले वासियों ने इसी बीच पुलिस पर आरोपी को भगाने का आरोप लगा कर हंगामा कर दिया. मोहल्ले वासियों ने मामले में एएसआई पर कार्यवाही की मांग की है. स्थानीय महिलाओं ने बताया कि संबंधित युवक बीते कई महीनों से शराब के नशे में लगभग रोज देर रात इलाके में आता है और गाली-गलौज करता है. महिलाओं और युवकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी. पीड़ितों का कहना है कि इस संबंध में कई बार कोतवाली थाने में शिकायत दी गई, लेकिन हर बार समझाइश कर मामले को टाल दिया गया। नतीजतन युवक के हौसले बुलंद होते गए और क्षेत्र में भय का माहौल बन गया.