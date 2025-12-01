ETV Bharat / state

धमतरी में जमीन कारोबारियों का प्रदर्शन, नए रजिस्ट्री शुल्क का विरोध जारी

धमतरी: धमतरी में जमीन कारोबारियों ने शासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. जमीन कारोबारी इस बात से नाराज हैं कि रजिस्ट्री शुल्क में कई गुना बढ़ोत्तरी कर दी गई. जमीन कारोबारियों का कहना है कि हाल ही में रजिस्ट्री के सर्किल रेट, स्टाम्प शुल्क में की गई बढ़ोत्तरी से आम जनता, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं. भूमि और भवन के पंजीकरण की लागत बढ़ जाने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिससे लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है. जमीन कारोबारी संघर्ष समिति के धरना प्रदर्शन में आम लोग भी शामिल हुए. प्रदर्शन करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या जमीन कारोबारियों की थी. जमीन का कारोबार करने वाले लोग रजिस्ट्री शुल्क को पूर्व की तरह करने की मांग कर रहे हैं.

दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन ने कई सालों बाद जमीन की रजिस्ट्री दर को बढ़ा दिया है. शासन की दलील है कि कोरोना के चलते कई दरें पूर्व में नहीं बढ़ाई गई. जबकि लोगों का कहना है कि अगर कई साल तक रेट नहीं बढ़ाया गया तो क्या अचानक से एक साथ रेट बढ़ा दिया जाएगा. नाराज कारोबारियों ने प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि 15 दिसंबर तक यह आंदोलन जारी रहेगा.

नए रजिस्ट्री शुल्क का विरोध जारी (ETV Bharat)

जमीन कारोबारी संघर्ष समिति की डिमांड

जमीन कारोबारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा, हाल ही में रजिस्ट्री के सर्किल रेट, स्टाम्प शुल्क में की गई बढ़ोत्तरी से आम जनता, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और जमीन कारोबार से जुड़े लोग प्रभावित हो रहे हैं. भूमि और भवन की लागत बढ़ जाने से लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिससे व्यापक असंतोष है. प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यह आंदोलन 15 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह साढ़े 11 बजे से शाम 5 बजे तक गांधी चौक में जारी रहेगा. जमीन कारोबारियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिया गया यह फैसला जनविरोधी है, इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. छत्तीसगढ़ में जमीन के कारोबारी से कई परिवार चल रहा है.



नई सरकारी गाइडलाइन की दरों के मुताबिक 1000 रुपये प्रति वर्गफीट होने पर 1000 वर्गफीट के प्लॉट की रजिस्ट्री पर पहले लगभग 1 लाख 5 हजार टैक्स लगता था. नई दरें 5 गुना बढ़कर 5000 रुपये वर्गफीट हो गया है. अब 1 लाख 5 हजार की जगह 5 लाख 25 हजार रजिस्ट्री टैक्स देना होगा

