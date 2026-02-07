ETV Bharat / state

LPL ऑक्शन के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन; लोकल खिलाड़ियों की अनदेखी का आरोप, प्लेयर्स ने रखीं यह मांगें

लखनऊ : लखनऊ प्रीमियर लीग (LPL) के लिए किए गए ऑक्शन के बाद लोकल खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर की है. क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन से जुडे़ खिलाड़ियों ने शनिवार को गोमती नगर स्थित क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ के कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान खिलाड़ियों ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ के अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई.





खिलाड़ियों का कहना है कि लखनऊ प्रीमियर लीग में लखनऊ के खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था. इस दौरान खिलाड़ियों ने नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की. खिलाड़ियों का आरोपी है कि ऑक्शन में लोकल खिलाड़ियों की अनदेखी हुई है. लखनऊ में मेहनती और बेहतर करने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ के कार्यालय पर खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा. खिलाड़ियों का हंगामा देखते हुए लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी खिलाड़ियों से बात करने के लिए उनके पास पहुंचे. हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया.









इस दौरान खिलाड़ियों ने अपनी मांगें भी संगठन के सामने रखीं. खिलाड़ियों ने बताया कि एसोसिएशन लखनऊ प्रीमियर लीग में से अन्य जनपदों के 55 खिलाड़ी बाहर के हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ के लोकल खिलाड़ियों को प्रीमियर लीग में मौका दिया जाए. लखनऊ प्रीमियर लीग के ऑक्शन को दोबारा से किया जाए. प्रत्येक फ्रेंचाइजी को 20 खिलाड़ियों को रखने की अनुमति प्रदान की जाए.

उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों के अधिकतम दो खिलाड़ियों को ही टीम में शामिल किया जाए. पिछले तीन वर्षों से क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ की लीग में भाग ले रहे खिलाड़ियों को ही लखनऊ प्रीमियर लीग में खेलने का मौका दिया जाए.

क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ (CAL) के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि लखनऊ प्रीमियर लीग (एलपीएल) का विरोध उचित नहीं है, क्योंकि आईपीएल में भी बड़ी संख्या में विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं. आईपीएल को अधिक आकर्षक बनाने के लिए ही यह व्यवस्था अपनाई गई है.