ETV Bharat / state

रिटायर्ड मेजर जनरल बोले, 'अग्निवीर' से एक तिहाई बचेंगे स्थायी सैनिक, पेंशन पर टैक्स हटाए सरकार

रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा, युद्ध या किसी अन्य चोट की वजह से दिव्यांग होने वाले सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन दी जाती है. केन्द्र सरकार ने पेंशन को भी टैक्स के दायरे में ला दिया है.

Ret Major General Shyam Srivastava
कांग्रेस भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने की पत्रकार वार्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 3:41 PM IST

|

Updated : March 9, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: रिटायर्ड फौजियों ने केन्द्रीय बजट में पूर्व सैनिकों की दिव्यांग पेंशन पर इनकम टैक्स लगाए जाने का विरोध शुरू कर दिया है. कांग्रेस भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर विकलांगता पेंशन पर टैक्स, स्वास्थ्य योजना में देरी जैसे पांच मुद्दों को लेकर सरकार से कई मांगें की हैं. उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे देश की सैन्य शक्ति कमजोर हो रही है.

रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि युद्ध या किसी अन्य चोट की वजह से दिव्यांग होने वाले सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन दी जाती है. वर्ष 1922 में इनकम टैक्स एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि सैनिकों की विकलांगता पेंशन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 104 सालों की इस सम्मानजनक परंपरा को तोड़ते हुए केन्द्र सरकार ने पेंशन को भी टैक्स के दायरे में ला दिया है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार पूर्व सैनिकों की पेंशन पर टैक्स लगा कर कितना पैसा कमा लेगी ? उन्होंने सरकार से टैक्स की व्यवस्था को वापस लिए जाने की मांग की है.

कांग्रेस भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की पत्रकार वार्ता (ETV Bharat)

ईसीएचएस में देरी और बजट की कमी

श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ईसीएचएस के तहत कैशलेस, गुणवत्तापूर्व चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाली इस योजना का क्रियांवयन 2025 के अंत से बाधित हो रहा है. चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति में देरी हो रही है. बजट आवंटन में कटौती और सूचीबद्ध निजी हॉस्पिटल को बाहर करने से कई सैनिकों को अपनी जेब से इलाज कराना पड़ रहा है. सरकार से ईसीएचएस की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की मांग की है.

Ret Major General Shyam Srivastava
पूर्व सैनिकों की दिव्यांग पेंशन पर इनकम टैक्स लगाए जाने का विरोध (ETV Bharat)

अग्निवीर नीति खतरनाक प्रयोग

सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि 2022 में लागू की गई अग्निवीर नीति के तहत 75 फीसदी को बिना पेंशन, बिना दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुविधा के सेवामुक्त करने से सैनिकों के मनोबल और एकजुटता पर असर पड़ता है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चिंताजनक है. यदि यह नीति जारी रही तो आने वाले 10 सालों में 14 लाख की भारतीय सेना में सिर्फ 3.5 लाख स्थायी सैनिक ही रहेंगे और 10.5 लाख अग्निवीर. इसका सीधा असर भारत की रक्षा क्षमता पर पड़ेगा. उन्होंने अग्निवीर नीति में तत्काल परिवर्तन करने की मांग की है.

पुलिस कर रही सैनिकों से दुर्व्यवहार

श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि देश की रक्षा के लिए दुर्गम स्थानों पर रहकर अपनी जान जोखिम में डालने वाले सैनिकों के साथ देश के अंदर पुलिस और असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है. पिछले साल ही इस तरह की कई घटनाएं सामने आईं, इसमें पुलिसकर्मी द्वारा सैनिकों के साथ मारपीट की गई. प्रकोष्ठ ने संबधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Last Updated : March 9, 2026 at 4:40 PM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
EX SERVICEMEN DISABILITY PENSION
RET MAJOR GENERAL SHYAM SRIVASTAVA
CONGRESS EX SERVICEMEN CELL
INCOME TAX ON DISABILITY PENSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.