नूंह में थार पर पटाखे चलाने का विरोध करना पड़ा महंगा, भूसे के घर में लगाई आग, महिला पर भी हमला

नूंह में थार गाड़ी पर पटाखे चलाने के विरोध के बाद भूसे के घर में आग लगा दी गई और महिला पर हमला किया गया.

Protests against firecrackers in Thar prove costly straw house set on fire woman attacked
नूंह में थार पर पटाखे चलाने का विरोध करना पड़ा महंगा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 8:08 PM IST

3 Min Read
नूंह : हरियाणा के नूंह के खोड़ गांव में बारात निकालने के दौरान थार गाड़ी की छत पर चढ़कर पटाखे चलाने का विरोध करने पर पड़ोसियों ने ना केवल भूसे से भरे घर में आग लगा दी, बल्कि एक महिला पर तेजधार हथियार से हमला भी कर दिया. पुलिस ने शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और जांच शुरू कर दी है.

थार पर चढ़कर फोड़ रहे थे पटाखे : शिकायतकर्ता कमरुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी गांव खोड़, जिला नूंह ने थाना रोजका मेव को दी गई लिखित शिकायत में बताया कि 15 नवंबर की शाम को उनके पड़ोसी जाकिर पुत्र जुहूरखान के परिवार में शादी की बारात आई थी. बारात के लड़के महिंद्रा थार समेत बाकी गाड़ियों की छत पर चढ़कर पटाखे चला रहे थे. जब बारात उनकी गली से गुजर रही थी, तो कमरुद्दीन ने आग लगने के डर से पटाखे चलाने से मना किया, क्योंकि पास में ही उनका भूसे से भरा घर था. मना करने पर आरोपी नहीं माने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे. इसके बाद उन्होंने पटाखों की पूरी पेटी भूसे के घर पर फेंक दी, जिससे जोरदार आग लग गई.

भूसे के घर में लगाई आग (Etv Bharat)

महिला पर किया हमला : कमरुद्दीन का आरोप है कि विरोध करने पर उन पर लाठी से हमला किया गया, जबकि उनके भाई की पत्नी सरमीना पर तेजधार हथियार से वार कर घायल कर दिया गया. आग की लपटें देखकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपी वहां से भागने लगे और जाते-जाते धमकी दी कि आज तो छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे मिले तो जान से मार देंगे. आरोपियों में 6 नामजद सहित 6 अन्य लोग शामिल बताए गए हैं. कमरुद्दीन ने पुलिस को 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया. पीड़ित ने रोजका मेव पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

NUH THAR FIRECRACKERS CASE
NUH WOMAN ATTACKED
नूंह में थार पर पटाखे
नूंह में महिला पर हमला
