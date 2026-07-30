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GenZ को 'जनरेशन गटर' कहने पर घिरी सांसद कंगना रनौत, हिमाचल सहित देशभर में हो रहा विरोध

गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर में पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के नेतृत्व में देशभर से आए हजारों की संख्या में GenZ युवक-युवतियों ने प्रदर्शन किया और मोदी सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा. देशभर में जेन-जी के हो रहे प्रदर्शन के बाद आखिरकार मोदी सरकार बैकफुट पर आई और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. वहीं, सोशल मीडिया पर प्रदर्शन के दौरान कई युवक और युवतियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए. जिस पर सांसद कंगना रनौत इन GenZ को 'जनरेशन गटर' बता दिया.

तृप्ता ठाकुर ने कहा, "कंगना रनौत एक महिला सांसद और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी चर्चित हस्ती हैं. ऐसे में महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना न केवल अनुचित है, बल्कि उनकी गरिमा के भी विपरीत है. कंगना रनौत देश की बेटियों और महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. यदि भाजपा महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो उसे अपनी सांसद के इस बयान पर भी कार्रवाई करनी चाहिए. यदि इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज करेगी. जिस प्रकार कंगना रनौत का एयरपोर्ट पर विरोध हुआ था, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी उनका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा".

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए GenZ प्रदर्शन के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए जेन-जी युवतियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे देशभर की महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं. इसी के विरोध में महिला कांग्रेस ने यह प्रदर्शन आयोजित किया.

मंडी: नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले GenZ को लेकर हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत कुछ ऐसा बोल गई, जिसके बाद से वो विपक्ष के निशाने पर है. देशभर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में आज मंडी में हिमाचल महिला कांग्रेस ने दौहदी क्षेत्र में कंगना रनौत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया.

सोशल मीडिया पर वायरल GenZ प्रदर्शनकारी युवतियों की अभद्र भाषा और आपत्तिजनक व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए सांसद कंगना रनौत ने कहा, "ये सो-कॉल्ड वेस्टर्नाइज़्ड इंडियन युवतियों की एक नई पीढ़ी है, मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूं, उनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है. वे पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं, लेकिन वे इतनी बदसूरत और करप्ट हैं कि वे होम मेकर भी नहीं बन सकतीं. लेकिन वे गर्व से ड्रग्स, ड्रिंक्स या अनगिनत बॉडी काउंट्स लेने की अपनी आजादी का दिखावा करती हैं और बेशर्मी से अपनी पेरेंट्स की कमाई पर जीती हैं और असल में इंडिपेंडेंट हुए बिना लगातार इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने के लिए लड़ती हैं. इन्हें याद दिलाने वाली बात, इंडिपेंडेंट जिंदगी कमाने की जरूरत होती है. अगर आप बिना किसी जवाबदेही के आजादी से जीने की कोशिश करते हैं तो आप बस एक बिगड़ी हुई हस्ती, गटर छाप हैं".

सांसद कंगना रनौत का पोस्ट (@Kangana Ranaut)

"GenZ प्रोटेस्ट की रील देखकर आ रही उल्टी"

वहीं, कंगना ने अपने एक पोस्ट में कहा, "एक ही जगह पर इतनी बदसूरती देखी है, GenZ प्रोटेस्ट की ये रील देखकर उल्टी आ रही हैं, जिस तरह से वे बोल रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हर फ्रेम में सब कुछ इतना अजीब और इतना घटिया नहीं देखा, इन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल रहा है? भारत अलग-अलग तरह के खूबसूरत लोगों की जगह है, जो खूबसूरती में लिपटे हुए हैं और कल्चरल सोफिस्टिकेशन में बसे हुए हैं. आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उनकी तरह दिखते/व्यवहार भी करते हैं, इसमें कोई पैराडॉक्स या जुगाड़ नहीं है, बस दुनिया को अपनी गंदगी, कचरा और बदसूरती दिखा रहे हैं.

सांसद कंगना रनौत का पोस्ट (@Kangana Ranaut)

कंगना रनौत पर CJP का रिएक्शन

GenZ प्रदर्शनकारियों पर कंगना रनौत की टिप्पणी पर CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरव दास ने प्रतिक्रिया दी. दीपके ने कहा, "पार्ट टाइम नेताओं पर मैं कमेंट नहीं करूंगा. उन्हें सीरयस लेता कौन हैं? कंगना रनौत को बीजेपी ही सीरयसली नहीं लेते हैं".

सौरव दास ने कहा, "ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं लगते जो मानसिक रूप से स्थिर हो. क्योंकि आप युवाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अगर आपके परिवार में कोई युवा GenZ या GenAlpha से है, तो क्या आप उनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? मेरे पास कंगना रनौत के बारे में कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है".

CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कंगना रनौत के 'गटर जनरेशन' वाले बयान पर कहा, "आपने हमें कॉकरोच कहा, आपने हमें गटर कहा. याद रखें, ये कॉकरोच गटर से निकले थे और आपके एक मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था".

कंगना के खिलाफ हिमाचल के मंत्रियों ने खोला मोर्चा

GenZ पर दिए गए कंगना रनौत के बयान के खिलाफ सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है. लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कंगना पर पलटवार किया है.

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने को लेकर हुए आंदोलन में लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया. जिसके बाद इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से संपर्क किया और उन्हें फ्रेंड्स कहकर भी संबोधित किया, लेकिन हमारी बड़ी बहन आए दिन बिना सिर पैर के बयान देती रहती है. ऐसे में पहले उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि देश का युवा आने वाला भविष्य है या फिर वह कूड़ा कचरा है?

सांसद कंगना रनौत पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान (ETV Bharat)

वहीं, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, "कंगना रनौत का बिना सोचे-समझे बयान देने का इतिहास रहा है, लेकिन अब वह एक सांसद हैं, इसलिए उन्हें गंभीरता और मर्यादा के साथ अपनी बात रखनी चाहिए. लोकतंत्र में अपनी बात रखने और विरोध दर्ज करवाने का अधिकार सभी को है. नीट पेपर लीक मामले में न्याय की मांग को लेकर छात्र जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे. हालांकि प्रदर्शन के दौरान कुछ अन्य लोग भी शामिल हो गए थे, जिनके द्वारा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो उचित नहीं है".

संसद में आप सांसद संजय सिंह ने कंगना रनौत पर कहा, मैं जेपी नड्डा से कहता हूं, समझाइए अपने नेता को. अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा था. संजय सिंह ने कहा, "मैं कहता हूं जेपी नड्डा से समझाइए अपने उस सांसद को अभी तो सिर्फ उसे एक थप्पड़ पड़ा था. पांच उंगुली के निशान पड़े थे. ऐसी बात करोगे, GenZ को गटर कहोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेन-जी पकड़ कर गटर में डालने का काम करेगा".

हिमाचल प्रदेश से लेकर, यूपी, भोपाल, कर्नाटक सहित कई राज्यों में महिला कांग्रेस ने कंगना रनौत विरोध प्रदर्शन किया. इसी कड़ी में भोपाल में महिला कांग्रेस ने Gen Z पर टिप्पणी के लिए BJP सांसद कंगना रनौत का पुतला जलाया. एमपी महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रूपाली शर्मा ने कहा, "कंगना रनौत को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वह युवाओं का अपमान करेंगी, तो वह देश कैसे चला सकती हैं? वह युवाओं को बदनाम कर रही हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. वह लड़कियों के बारे में जो बोल रही हैं वह निंदनीय है".

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