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भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर 15 दिन से प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने रोका मोहन और शिवराज का काफिला

शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने CM का काफिला रोका ( ETV Bharat )

धरने पर बैठे अभ्यार्थी अमन सिंह ने कहा, "वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पात्र होने के बावजूद नियुक्ति के अवसर से वंचित रह सकते हैं. इसी को लेकर वे पिछले 15 दिनों से नीलम पार्क में धरना दे रहे हैं. कई और अभ्यर्थी भूख हड़ताल भी कर रहे हैं."

अभ्यर्थियों के का कहना है कि वर्ष 2018 में वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती के लिए शुरुआत में करीब 15 हजार फ्रेश पद जारी किए गए थे. इसके बाद करीब 2 हजार पदों की पदवृद्धि की गई थी. इस पदवृद्धि का उल्लेख तत्कालीन शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में भी किया गया था. इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए.

2018 की भर्ती में पहले 15 हजार पद, फिर हुई थी पदवृद्धि

भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश अब सड़क पर उतर आया है. पद वृद्धि और दूसरी काउंसलिंग की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में पिछले 15 दिनों से धरना और भूख हड़ताल कर रहे वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोककर ज्ञापन सौंपा. अभ्यर्थियों का आरोप है कि वर्षों से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे युवाओं को लगातार पुराने रिक्त पदों के फेर में उलझाया जा रहा है. उनका दावा है कि 2018 के बाद वर्ष 2026 तक विभाग ने पर्याप्त संख्या में नए यानी फ्रेश पदों पर भर्ती नहीं निकाली है.

5935 पद बचे, 848 पर न्यायालय की रोक

अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 की भर्ती प्रक्रिया के बाद वर्ग 1 में कुल 5,935 पद रिक्त रह गए थे. इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 848 पदों का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण इन पदों को निर्णय होने तक रोक दिया गया. बाकी पदों को लेकर भी अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग को नए पदों के साथ पारदर्शी तरीके से भर्ती आगे बढ़ानी चाहिए थी.

भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

2023 में पुराने पदों को नई भर्ती में जोड़ने का आरोप

अभ्यर्थियों का आरोप है कि वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले विभाग ने 2018 भर्ती के बचे हुए 5087 पदों को वर्ग 1 की नई भर्ती में शामिल कर दिया. इनमें न्यायालय में लंबित 848 पद शामिल नहीं थे. यदि पुराने रिक्त पदों को नई भर्ती में शामिल किया गया, तो उन्हें वास्तविक नई भर्ती कैसे माना जा सकता है.

भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

दूसरी काउंसलिंग और पदवृद्धि पर अड़े अभ्यर्थी

बता दें कि नीलम पार्क में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मुख्य मांग पदों में बढ़ोतरी और दूसरी काउंसलिंग कराना है. उनका तर्क है कि जब 2018 की भर्ती के दौरान प्रक्रिया के बीच में पद बढ़ाए जा सकते थे, तो 2023 की भर्ती में ऐसा करने से इनकार क्यों किया जा रहा है. अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती.

ठोस निर्णय नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन

वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी अभ्यर्थियों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक सुना और उनकी मांगो को लेकर आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही वह उनकी मांगों पर विचार कर समाधान निकालेंगे. मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब अभ्यर्थियों को सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है. अभ्यर्थियों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस आश्वासन या निर्णय नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.