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JPSC Protest: आंदोलन के 15वें दिन सड़कों पर उतरे छात्र, निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि

रांची में आंदोलनरत छात्रों ने शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी.

Protesting students paid tribute to Shaheed Nirmal Mahto in Ranchi
छात्रों का आंदोलन (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 10:20 PM IST

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रांचीः जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ चल रहा छात्र आंदोलन शनिवार को 15वें दिन भी जारी रहा.

आंदोलन के 15वें दिन झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर आंदोलनकारी छात्रों ने देर शाम रांची की सड़कों पर मार्च निकाला. जयपाल सिंह स्टेडियम स्थित आंदोलन स्थल से शुरू हुआ मार्च अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा. इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल हुए.

आंदोलन के 15वें दिन सड़कों पर उतरे छात्र (ETV Bharat)

इंकलाब जिंदाबाद, निर्मल महतो अमर रहे के नारे लगे

इस मार्च के दौरान छात्र हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर चलते रहे. छात्र लगातार “निर्मल महतो अमर रहें” और “इंकलाब जिंदाबाद” के नारे लगा रहे थे. पूरे रास्ते छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। छात्रों का कहना था कि यह आंदोलन सिर्फ किसी एक परीक्षा या एक बैच के अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं है. बल्कि झारखंड के हजारों युवाओं के भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा सवाल है.

जंतर-मंतर का जिक्र, बोले- रांची में भी नहीं डरेंगे

अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचने के बाद छात्रों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. आंदोलनकारियों ने कहा कि जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र अपने अधिकार और मांगों को लेकर डटे रहे और किसी दबाव के सामने नहीं झुके, तो रांची में भी छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं.

छात्रों ने कहा कि वे पूरी तरह संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा. छात्रों ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए. अभ्यर्थियों का भविष्य परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर निर्भर करता है. ऐसे में यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए.

15वें दिन भी जारी रहा धरना

जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र पिछले 15 दिनों से लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलन स्थल पर छात्र दिन-रात अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि वे किसी राजनीतिक दल के दबाव में आंदोलन नहीं कर रहे हैं. उनका आंदोलन परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और अभ्यर्थियों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर है. छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लेती, उनका आंदोलन जारी रहेगा.

निर्मल महतो के शहादत दिवस पर आंदोलन को दिया नया तेवर

निर्मल महतो के शहादत दिवस पर निकाले गए इस मार्च के जरिए छात्रों ने अपने आंदोलन को झारखंड की संघर्ष और आंदोलन की परंपरा से जोड़ने का भी संदेश दिया. छात्रों ने कहा कि निर्मल महतो ने झारखंड के अधिकार और पहचान के लिए संघर्ष किया था. आज झारखंड के युवा भी अपने अधिकार और भविष्य को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं.

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