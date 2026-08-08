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छात्र आंदोलनः स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर वार्ता और बाहर दिखा छात्रों का गुस्सा, जानिए क्या हुआ

रांचीः छात्रों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार भले ही वार्ता के जरिए समाधान का रास्ता ढूंढ रही हो मगर जिस तरह से पहल की जा रही है उससे आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं हैं. जाहिर तौर पर इनका गुस्सा अब फूटने लगा है. स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब एक छात्र सरकार की इस पहल से खासा नाराज था. हजारीबाग का यह छात्र अपने आपको अमन कुमार बताकर सरकार पर जेपीएससी के सीटों को बेचने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी करने लगा. नाराजगी इतनी थी कि पुलिस के द्वारा रोके जाने पर भी वह चुप होने के लिए तैयार नहीं था और छात्रों के साथ हो रही नाइंसाफी के लिए मुख्यमंत्री से लेकर सरकार में बैठे अधिकारियों को काफी देर तक कोसता रहा.

पुलिस के साथ छात्र की तीखी नोकझोंक

स्टेट गेस्ट हाउस के सामने छात्रों की भारी भीड़ के बीच नाराज अमन के गुस्सा को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान छात्र की झामुमो समर्थित युवाओं के साथ तीखी नोक झोक होती रही एक दूसरे पर आरोप लगते रहे. छात्र अमन का कहना था कि सरकार की जो प्रक्रिया चल रही है वह उलझाने वाली है और इससे छात्र परेशान हैं.

छात्र अमन कुमार का बयान (Etv Bharat)

अनशनकारियों की हालत गंभीर बनी हुई है

छात्र का कहना हे कि पिछले 15 दिनों से बिना दाना पानी के छात्र अनशन पर बैठे हैं, ऐसे में अनशनकारियों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और सरकार गोल-गोल घुमाकर छात्रों को परेशान कर रही है. सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करे और इसकी सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. आखिर सरकार कार्रवाई करने में क्यों इतनी देरी कर रही है.