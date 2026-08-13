JPSC-JSSC आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, अभ्यर्थियों ने कहा- हम एकजुट हैं, जारी रहेगा आंदोलन
रांची में जारी छात्र आंदोलन को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार और प्रशासन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.
Published : August 13, 2026 at 3:32 PM IST
रांची: JPSC-JSSC रिफॉर्म को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर गुरुवार को अभ्यर्थियों ने सरकार और प्रशासन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. आंदोलनकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि JPSC के अभ्यर्थी आंदोलन स्थल से चले गए हैं जबकि हकीकत यह है कि JPSC की कई परीक्षाएं विवादों में हैं और उनसे जुड़े अभ्यर्थी अब भी आंदोलन स्थल पर डटे हुए हैं. कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत खराब होने के कारण उनकी मौजूदगी कम दिखाई दे रही है.
आंदोलन जारी रचनात्मक कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के कोर कमेटी सदस्य पीयूष कुमार ने बताया कि आंदोलन फिलहाल पूरी तरह जारी है. उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर रचनात्मक कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे. हालांकि फिलहाल किसी बड़े या वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. सीएम आवास घेराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. कोर कमेटी इस पर फैसला करेगी और निर्णय होने के बाद इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से दी जाएगी.
भ्रम की वजह से आंदोलन को स्थिर रखने में चुनौती
पीयूष कुमार ने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आंदोलन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की है. उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग तरीके से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि JPSC के अभ्यर्थी आंदोलन से अलग हो गए हैं या आंदोलन कमजोर पड़ गया है. उन्होंने साफ किया कि अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अब भी एकजुट हैं और आंदोलन को समाप्त करने का कोई फैसला नहीं हुआ है.
अब मुख्यमंत्री से होगी बातचीत
वहीं, छात्र मयंक सिंह ने कहा कि अब आंदोलन के संबंध में किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं. उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री और विद्यार्थियों के बीच सीधे संवाद के बाद ही आंदोलन को समाप्त करने को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा और अभ्यर्थी अपनी मांगों पर कायम हैं.
पुलिस प्रशासन कमजोर कर रही है आंदोलन
एक छात्र ने जिला प्रशासन और पुलिस पर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया. छात्र ने कहा कि विद्यार्थियों के अभिभावकों को सीधे फोन किए जा रहे हैं और उनसे नंबर तथा आधार कार्ड जैसी जानकारी मांगी जा रही है. इससे कई विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि JPSC के अभ्यर्थी आंदोलन स्थल से चले जाए और JSSC के अभ्यर्थी अलग आंदोलन करें. इससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति जरूर बन रही है लेकिन उनकी एकजुटता अब भी कायम है.
सरकार के ठोस फैसले का इंतजार
छात्र कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केवल मनोबल गिराने या आंदोलनकारियों को अलग-थलग करने से आंदोलन खत्म नहीं होगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पर विद्यार्थियों का भरोसा धीरे-धीरे कम हो रहा है.
रोजगार के लिए लगातार संघर्ष जारी
छात्र नीतिश मंडल ने कहा कि झारखंड के विद्यार्थियों को रोजगार के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि नौकरी की उम्मीद में विद्यार्थी सिपाही भर्ती से लेकर JPSC तक की अलग-अलग परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विद्यार्थियों को बांटने और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.
आंदोलन का स्वरूप संयमित
अभ्यर्थियों ने बताया कि आंदोलन का स्वरूप फिलहाल संयमित रहेगा लेकिन उनकी मांगें बरकरार हैं. छात्रों का कहना है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, सुधार और उनकी अन्य मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. आंदोलनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अफवाह या भ्रम के आधार पर आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है और कोर कमेटी के फैसले के बाद ही आगे की रणनीति सार्वजनिक की जाएगी.
ये भी पढ़ें- JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का आरोप- छात्र आंदोलन को फ्लॉप करने की कोशिश में सरकार
गढ़वा में Gen Alpha का आंदोलन, थाना पर किया पथराव, एक जवान का सिर फटा
JPSC Protest: छात्र मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव! कांके रोड पर की गई अभूतपूर्व किलेबंदी