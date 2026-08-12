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अनशन के 9वें दिन उच्च शिक्षा मंत्री से मिले पीएचडी शोधार्थी, मांग पूरी नहीं हुई तो 16 अगस्त को लोकभवन का घेराव

संजय टाइगर से मिले अनशनकारी छात्र ( ETV Bharat )

पटना: उम्र सीमा बढ़ाने समेत छह मांगों को लेकर अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन अनशन शुक्रवार को नौवें दिन भी जारी रहा. हालांकि नौवें दिन आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने का दावा किया गया है. शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र कोटे से जेडीयू विधान पार्षद डॉ. संजीव कुमार सिंह और डॉ. बीरेंद्र नारायण यादव धरनास्थल पर पहुंचे और अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया. दोनों एमएलसी ने दावा किया कि उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी इस मुद्दे पर बातचीत की है और सरकार अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर गंभीर है. संजय टाइगर से मिले अनशनकारी छात्र: दोनों विधान पार्षदों के सुझाव पर छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह 'टाइगर' से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल में डॉ. बिनय कुमार उपाध्याय, अजय यादव, डॉ. आसिफ अली, डॉ. प्रीति कुमारी, डॉ. उमेश कुमार और डॉ. मोनू कुमार शामिल रहे. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के सामने उम्र सीमा में वृद्धि समेत सभी छह मांगों और अभ्यर्थियों की समस्याओं को विस्तार से रखा. पीएचडी शोधार्थी का आमरण अनशन (ETV Bharat) एक घंटे तक हुई बातचीत: आंदोलनकारियों के मुताबिक शिक्षा मंत्री के साथ करीब एक घंटे तक बातचीत हुई. इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में विभिन्न तथ्य और तर्क रखे. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री की ओर से रखे गए तर्कों का भी जवाब दिया और सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द सकारात्मक फैसला लेने की अपील की. अभ्यर्थियों का कहना है कि वार्ता के दौरान उनकी ओर से सभी मुद्दों को मजबूती से रखा गया.