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अनशन के 9वें दिन उच्च शिक्षा मंत्री से मिले पीएचडी शोधार्थी, मांग पूरी नहीं हुई तो 16 अगस्त को लोकभवन का घेराव

आमरण अनशन के नौवें दिन पीएचडी शोधार्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर से मुलाकात की. रिपोर्ट- कृष्णनंदन कुमार

Sanjay Tiger
संजय टाइगर से मिले अनशनकारी छात्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 8:43 PM IST

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पटना: उम्र सीमा बढ़ाने समेत छह मांगों को लेकर अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन अनशन शुक्रवार को नौवें दिन भी जारी रहा. हालांकि नौवें दिन आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने का दावा किया गया है. शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र कोटे से जेडीयू विधान पार्षद डॉ. संजीव कुमार सिंह और डॉ. बीरेंद्र नारायण यादव धरनास्थल पर पहुंचे और अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया. दोनों एमएलसी ने दावा किया कि उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी इस मुद्दे पर बातचीत की है और सरकार अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर गंभीर है.

संजय टाइगर से मिले अनशनकारी छात्र: दोनों विधान पार्षदों के सुझाव पर छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह 'टाइगर' से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल में डॉ. बिनय कुमार उपाध्याय, अजय यादव, डॉ. आसिफ अली, डॉ. प्रीति कुमारी, डॉ. उमेश कुमार और डॉ. मोनू कुमार शामिल रहे. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के सामने उम्र सीमा में वृद्धि समेत सभी छह मांगों और अभ्यर्थियों की समस्याओं को विस्तार से रखा.

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पीएचडी शोधार्थी का आमरण अनशन (ETV Bharat)

एक घंटे तक हुई बातचीत: आंदोलनकारियों के मुताबिक शिक्षा मंत्री के साथ करीब एक घंटे तक बातचीत हुई. इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में विभिन्न तथ्य और तर्क रखे. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री की ओर से रखे गए तर्कों का भी जवाब दिया और सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द सकारात्मक फैसला लेने की अपील की. अभ्यर्थियों का कहना है कि वार्ता के दौरान उनकी ओर से सभी मुद्दों को मजबूती से रखा गया.

उच्च शिक्षा मंत्री से मिला आश्वासन: आमरण अनशन पर बैठे कुमुद पटेल ने बताया कि वार्ता के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह 'टाइगर' ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि कैबिनेट की बैठक के बाद वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अभ्यर्थियों की मांगों और मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे.

"मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी बात रखने को कहा है. इस मामले को अब सकारात्मक रूप से देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मसले पर सरकार के साथ आगे बातचीत का रास्ता खुला है और उन लोगों के हित में निर्णय होगा."- कुमुद पटेल, अनशन छात्र

आंदोलन पर बैठे पीएचडी शोधार्थियों का कहना है कि आंदोलन के नौवें दिन जनप्रतिनिधियों का धरनास्थल पर पहुंचना, मांगों का समर्थन करना और शिक्षा मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की विस्तृत बातचीत होना उनके संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण संकेत है. हालांकि अभी सरकार की ओर से मांगों को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. लिहाजा अभ्यर्थियों ने भी अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखने का फैसला किया है.

16 अगस्त को लोकभवन का घेराव: आंदोलनकारी कुमुद पटेल ने बताया कि उनकी मांगें न्यायसंगत हैं. उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द इस पर सकारात्मक फैसला लेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. वहीं इस मुद्दे पर 16 अगस्त को लोकभवन का घेराव करने की भी तैयारी शुरू कर दी है. सरकार अगर इन तीन दिनों में कुछ बड़ा फैसला ले लेती है तो यह आंदोलन समाप्त भी हो सकता है.

ये भी पढ़ें: कई दिनों से आमरण अनशन पर बिहार के पीएचडी शोधार्थी, आयु सीमा 55 वर्ष करने की मांग

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