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एलपीजी किल्लत पर सियासत तेज: बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस के विरोध को बताया फ्लॉप शो, कहा- कोरी राजनीति से प्रेरित

बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि गैस किल्ल्त को लेकर कांग्रेस केवल एक 'नैरेटिव' गढ़ने की कोशिश कर रही है.

BJP Mahila Morcha on Congress
बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ (Etv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 4:52 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस के महिला विभाग द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी महिला मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा मुख्यालय पर बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस के प्रदर्शन को पूरी तरह राजनीतिक बताते हुए इसे 'फ्लॉप शो' करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैध गैस सिलेंडर को लेकर कोई किल्लत नहीं है, कांग्रेस भ्रम फैलाकर जनता में पैनिक क्रिएट करना चाह रही है.

राठौड़ ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर युद्ध और अंतरराष्ट्रीय संकटों के कारण कई देशों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है. बावजूद इसके भारत में केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए लगातार प्रयास किए हैं.

बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ (Etv Bharat Jaipur)

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उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया गया है कि आम जनता पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़े. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं के पास वैध गैस कनेक्शन है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो रहा है. कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए राठौड़ ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती दी कि यदि किसी को वैध कनेक्शन के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो वे इसकी जानकारी दें. उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता स्वयं उनके साथ जाकर स्थिति का समाधान कराने के लिए तैयार हैं.

जनता का समर्थन नहीं: राठौड़ ने सभी राजनीतिक दलों और समाज के लोगों से अपील की कि वे इस प्रकार के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय एकजुट होकर समाधान की दिशा में काम करें. राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है. उनके अनुसार, यदि वास्तव में समस्या गंभीर होती, तो कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार की बैठकों में भाग लेकर समाधान की दिशा में पहल करता. उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिला. प्रदर्शन में महिलाओं की सीमित संख्या इस बात का प्रमाण है कि आम जनता कांग्रेस के इस अभियान से सहमत नहीं है. राठौड़ के अनुसार वास्तविकता यह है कि प्रदेश में एलपीजी को लेकर कोई व्यापक समस्या नहीं है और कांग्रेस केवल एक 'नैरेटिव' गढ़ने की कोशिश कर रही है.

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