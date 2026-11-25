रांची में मशाल जुलूस से पहले पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी
झारखंड बंद के समर्थन में आज रांची में मशाल जुलूस निकालने की तैयारी थी लेकिन पुलिस ने पानी फेर दिया. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 25, 2026 at 9:18 PM IST
रांचीः झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर के बजाय 28 नवंबर को मनाने और इसके विरोध में घोषित झारखंड बंद के समर्थन में प्रस्तावित मशाल जुलूस से पहले बुधवार को रांची में पुलिस ने कार्रवाई की है. बापू वाटिका के पास जुटे आदिवासी संगठनों के सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया. प्रदर्शनकारी 28 नवंबर को झारखंड बंद के समर्थन में मशाल जुलूस निकालने की तैयारी में थे. हालांकि, जुलूस शुरू होने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कार्यक्रम रोक दिया.
जानकारी के अनुसार, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा, झारखंड की ओर से 25 नवंबर को मशाल जुलूस निकालने का आह्वान किया गया था. दरअसल, झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को नहीं मना कर 28 नवंबर को मनाने को लेकर विरोध दर्ज कराया गया था. मशाल जुलूस में हजारों की संख्या में झारखंडवासियों से शामिल होने का आह्वान किया गया था. कार्यक्रम के तहत जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालने की घोषणा की गई थी. इसके लिए दोपहर तीन बजे का समय निर्धारित किया गया था.
बुधवार को बापू वाटिका के पास प्रदर्शनकारी जुटे थे. इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को हटा दिया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद प्रस्तावित मशाल जुलूस नहीं निकल सका. वहीं कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की सूचना पर मौके पर कुछ देर तक हलचल रही.
28 नवंबर के बंद के समर्थन में जुट रहे संगठन
दरअसल, झारखंड स्थापना दिवस की तारीख को लेकर आदिवासी संगठनों और आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच विरोध सामने आ रहा है. इन संगठनों की मांग है कि झारखंड स्थापना दिवस 28 नवंबर को नहीं मनाया जाए. इसी मांग को लेकर 28 नवंबर को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है. बंद के समर्थन में जनसंपर्क और विरोध कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है. इसी कड़ी में मशाल जुलूस निकालने की योजना थी.
हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के बाद मशाल जुलूस नहीं निकल सका. प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के पीछे पुलिस का आधिकारिक पक्ष और हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है. वहीं मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट विजय कुमार ने हिरासत में लिए जाने की बात से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया गया है.
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