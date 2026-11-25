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रांची में मशाल जुलूस से पहले पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों को बस में ले जाती पुलिस. (रांची) ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर के बजाय 28 नवंबर को मनाने और इसके विरोध में घोषित झारखंड बंद के समर्थन में प्रस्तावित मशाल जुलूस से पहले बुधवार को रांची में पुलिस ने कार्रवाई की है. बापू वाटिका के पास जुटे आदिवासी संगठनों के सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया. प्रदर्शनकारी 28 नवंबर को झारखंड बंद के समर्थन में मशाल जुलूस निकालने की तैयारी में थे. हालांकि, जुलूस शुरू होने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कार्यक्रम रोक दिया.

जानकारी के अनुसार, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा, झारखंड की ओर से 25 नवंबर को मशाल जुलूस निकालने का आह्वान किया गया था. दरअसल, झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को नहीं मना कर 28 नवंबर को मनाने को लेकर विरोध दर्ज कराया गया था. मशाल जुलूस में हजारों की संख्या में झारखंडवासियों से शामिल होने का आह्वान किया गया था. कार्यक्रम के तहत जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालने की घोषणा की गई थी. इसके लिए दोपहर तीन बजे का समय निर्धारित किया गया था.