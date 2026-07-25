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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रांची में प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न, बांटे लड्डू-मेलोडी, कहा- जारी रहेगा आंदोलन

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाते लोग ( ETV BHARAT )

रांची: नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली सहित देशभर में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर दिल्ली से रांची जैसे पहुंची छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई. रांची के अलवर्ट एक्का चौक पर आंदोलन कर रहे युवाओं ने इस खुशी में लड्डू बांटे और दोस्तों को मेलोडी टॉफी खिलाकर बधाई दी.

फिर से आंदोलन होगा: आंदोलनकर्ता

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खुशी में एक-दूसरे को बधाई दे रहे युवाओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और कहा कि यह तो महज शुरुआत है, आगे संघर्ष जारी रहेगा. आंदोलन कर रही जागृति कहती हैं कि जनता के साथ आने वाले समय में यदि जनता के साथ अन्याय होगा तो इंसाफ के लिए फिर से आंदोलन होगा और अब हम सरकार के आगे झुकेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे.

आंदोलनकारियों का बयान (ETV BHARAT)

उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी गलती के कारण आज हजारों लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में हैं. कई छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या कर ली. यदि इन सबको देखते हुए उन्होंने कदम उठाया है तो यह स्वागतयोग्य कदम है.