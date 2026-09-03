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27 बच्चों की मौत के विरोध में बंद रहा बालाघाट, थम गए बसों के पहिये

आदिवासी समाज ने बच्चों की मौत के विरोध में गुरुवार को आंदोलन किया. प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ मृतक परिवारों को मुआवजे राशि को दो लाख से बढ़ाकर देने की मांग की. समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि मृतक परिवारों को दिया जा रहा 2 लाख रुपए का मुआवजा अपर्याप्त है. सरकार प्रत्येक मृतक बच्चे के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे.

हालांकि, स्कूलों और इमरजेंसी सेवाएं पर कोई असर नहीं पड़ा. आदिवासी समाज ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है. सीएमएचओ, पीएचई, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में लापरवाही करने वाले क्षेत्रीय स्वास्थ्य अमले पर कार्रवाई की मांग की है.

बालाघाट: बालाघाट में बच्चों की मौत के विरोध में आदिवासी समाज के लोग 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं. इसी क्रम में गुरुवार को बालाघाट बंद रखा गया. शहर की दुकानें बंद रहीं बाजारों में सन्नाटा रहा. बसों के पहिए थमे रहे. शहर में इसका मिला-जुला असर देखने को मिला.

अस्पताल से छुट्टी के बाद 2 साल के आकाश की मौत

बालाघाट बंद में शामिल होने पहुंचे बोंदारी निवासी बिसन धुर्वे के दो साल के बेटे आकाश की बीमारी के चलते 18 अगस्त को मौत हो गई थी. परिजन के मुताबिक बीमार होने के बाद आकाश को जिला अस्पताल लाया गया था. अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई. इसके बाद घर पर ही उसकी मौत हो गई. आकाश की मौत का मामला भी आदिवासी समाज के आंदोलन में उठाया गया.

आदिवासी बच्चों की मौत की कीमत सिर्फ 2 लाख?

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सवाल किया कि क्या आदिवासी बच्चों की मौत की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है. उन्होंने 2 लाख रुपए के मुआवजे को अपर्याप्त बताया. कई आदिवासी परिवारों के पास रहने और खाने तक की व्यवस्था नहीं है. उन्होंने लापरवाही के कारण हुई आदिवासी बच्चों की मौत के मामलों में प्रत्येक परिवार को अधिक मुआवजा देने की मांग की. समाज का कहना है कि मृतक बच्चों के परिवारों को उचित और सम्मानजनक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए.

रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

आमसभा के बाद आदिवासी समाज सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने शहर में विशाल रैली निकाली. रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति और बच्चों की मौतों को लेकर शासन-प्रशासन से जवाब मांगा. प्रदर्शनकारियों ने सीएमएचओ तथा प्रभावित क्षेत्रों के बीएमओ को हटाने अथवा बर्खास्त करने, बच्चों की मौत के मामले में जिम्मेदारी तय करने और प्रभावित परिवारों को दी जा रही मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग रखी.

इसके अलावा आदिवासी समाज और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से मामले में निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की गई. आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य शासन-प्रशासन का आदिवासी और बैगा अंचलों की स्वास्थ्य व्यवस्था तथा बच्चों की मौत के गंभीर मामले की ओर सिर्फ ध्यान आकर्षित करना ही नही है, बल्कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी है.