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प्रस्तावित शराब दुकान का मनेंद्रगढ़ में विरोध, वार्डवासियों ने कहा ये रियायशी इलाका, माहौल होगा खराब, उग्र आंदोलन की भी चेतावनी

ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान नहीं खोलने या कहीं और ट्रांसफर करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के मनेंद्रगढ़ शहर में प्रस्तावित शराब दुकान का विरोध हो रहा है. वार्ड क्रमांक 16 में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोग विरोध जता रहे हैं. इसे लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में वार्डवासी आबकारी विभाग भी पहुंचे. सभी ने आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए प्रस्तावित स्थान पर शराब दुकान नहीं खोलने की मांग की.

रिहायशी इलाके में ना खुले दुकान

ज्ञापन में वार्डवासियों ने कहा कि जिस स्थान पर शराब दुकान प्रस्तावित है, वह पूरी तरह रिहायशी क्षेत्र है. यहां बड़ी संख्या में परिवार निवास करते हैं. ऐसे में शराब दुकान खुलने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा प्रभावित होगी. साथ ही क्षेत्र का सामाजिक वातावरण भी खराब होने की आशंका है.

आए दिन शराबियों की आवाजाही बढ़ने से विवाद, असामाजिक गतिविधियां और कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं. ऐसे में दुकान नहीं खुलनी चाहिए, इसे कहीं और ट्रांसफर करें- स्नेहिल शुक्ला, वार्डवासी

वार्डवासियों ने कहा- रियायशी इलाके में शराब दुकान खुलने से माहौल होगा खराब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने कहा- दुकान खुली तो आंदोलन होगा

कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि जनता की भावनाओं की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि प्रस्तावित शराब दुकान को आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनहित की इस मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी वार्डवासियों के साथ मिलकर व्यापक जनआंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

अधिकारी ने दिया आश्वासन

इधर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हालांकि अंतिम निर्णय प्रशासन को लेना है. ऐसे में अब वार्डवासियों और राजनीतिक दलों की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.