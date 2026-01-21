ETV Bharat / state

आदिवासी राज्य में आदिवासियों का शोषण, पूरा तंत्र अदानी के आगे नतमस्तक : विक्रांत भूरिया

क्योंकि पूरे देश का मुख्य फॉरेस्ट एरिया देखा जाए इस क्षेत्र में जो देश के बीच में है वो यहां पर देखने को मिलता है. पर यहां पर बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है. पेसा कानून का वायलेशन हो रहा है. ग्राम सभाओं का वायलेशन हो रहा है. फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायलेशन हो रहा है.

अरावली की तर्ज पर हसदेव बचाने पूरे देश को एक होना होगा. यहां तक कि उन महिलाओं पर हाफ मर्डर के केस दर्ज करे गए हैं, जो महिला सरपंच है, उन पर भी फर्जी मारपीट के मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, तो बहुत डर का माहौल है. अगर ये हम बचाएंगे नहीं तो धीरे-धीरे जो वनों को लेकर आज जो एक जागृति आ रही है जैसे अरावली पहाड़ बचाने के लिए पूरा देश एक हुआ था, वैसे पूरे देश को यह हसदेव को बचाने के लिए एक होना चाहिए- विक्रांत भूरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया आदिवासी कांग्रेस

विक्रांत भूरिया ने कहा कि यहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और मैं इसलिए जमीनी स्थिति जानने के लिए यहां आया था कि जमीन पर क्या चल रहा है.जमीन पर जो चल रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है. आप पीछे देख सकते हैं बड़ी-बड़ी खदानों में अभी ट्रक चल रहे हैं और पूरी तरह से हसदेव जो कि इस पूरे जो सरगुजा संभाग है ये पूरा जो छत्तीसगढ़ है उसमें जो सबसे ज्यादा खदान आपके सरगुजा क्षेत्र में हैं. यही कारण है कि आज पूरा छलनी कर दिया है.ग्रामसभा की कोई अनुमति नहीं ली गई. जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है. जो भी अपनी बात रखने की ग्रामीण के हमारी बहनें भी आई थी. जो बात रखने की कोशिश करता है उस पर झूठी एफआईआर हो जाती है.

सरगुजा : हसदेव जंगल को बचाने के लिए हरिहरपुर गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता विक्रांत भूरिया पहुंचे. विक्रांत भूरिया ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी बातों को सुना. इस दौरान उन्होंने बगैर ग्राम सभा के प्रस्तावों के कोयला खदानों के संचालन, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और संविधान एवं पेसा कानून की अनदेखी को लेकर राज्य सरकार और खनन एजेंसियों पर कड़ा हमला बोला.

ग्रामवासियों का जाना हालचाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूरा तंत्र अदानी के सामने नतमस्तक

अगर कोई दिल्ली से भी यहां पर अगर आता है तो उनको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं. आज जब हम यहां पर आने वाले थे तो सब कुछ कलेक्टर को भी सूचना देकर आए एसडीएम को भी सूचना देकर आए थे और हमने यह बोला था हम गांव में आपसे बात करना चाहते हैं, तो एसडीएम को वापस बुला लिया कलेक्टर ने, तो आप देख सकते हैं कि पूरा तंत्र अडानी के सामने नतमस्तक है और आज अडानी की पूरी तूती बोल रही है.

हरिहरपुर गांव में विक्रांत भूरिया का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां पर कोई सरकार नही है

आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी शोषित है. दुख की बात है कि इस पूरे छत्तीसगढ़ को आदिवासी राज्य बोला जाता है और साथ में यहां का मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बाद भी सबसे ज्यादा शोषण अगर छत्तीसगढ़ में किसी का हो रहा है तो आदिवासियों का हो रहा है. निश्चित तौर पर मैं राहुल जी से भी क्योंकि राहुल जी काफी ज्यादा चिंतित हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित है कि जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. कानून की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है और आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन का अधिकार है उसकी धज्जियां उड़ाई जाए तो निश्चित तौर पर हम दिल्ली भी जाएंगे. राहुल जी को भी विस्तृत रूप से इसके बारे में ब्रीफिंग करेंगे और यहां के लोगों की दमदार तरीके से आवाज भी उठाएंगे"

दिल्ली जाकर पूरे देश को बताएंगे हसदेव की स्थिति

यहां की जो हकीकत है ये पूरे देश में बताना पड़ेगा और दिल्ली में भी हम लोग अलग-अलग माध्यम से चाहे वो पार्लियामेंट में मुद्दा उठाना हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी हो पर हमें यह करना पड़ेगा. तब जाकर जब पूरे देश को लगेगा कि यहां पर जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और क्योंकि ये हमारे देश का हिस्सा है. यहां पर कोई विदेश से आकर लोग नहीं बसे हैं. यहां के लोग हैं उन्हीं का जब शोषण होगा तो फिर आप कैसे एक सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं. इस देश में समानता की बात कर सकते हैं"

RVUNL को आबंटन, अदानी MDO के माध्यम से संचालन

ट्राइबल कमीशन के पूर्व चेयरमैन भानू प्रताप सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि "हसदेव क्षेत्र की कोयला परियोजनाएं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) को आबंटित हैं, जबकि इनका संचालन माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर (MDO) के रूप में अदानी समूह द्वारा किया जा रहा है. संचालन के दौरान स्थानीय सहमति, पारदर्शिता और कानूनों के पालन को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, जो गंभीर चिंता का विषय है"

सोना चांदी आज का भाव: चांदी प्रति किलोग्राम 3 लाख 40 हजार, सोना 10 ग्राम हुआ 1 लाख 50 हजार

SIR बवाल: तहसील से जेल तक कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस से झड़प, कई गिरफ्तार

कवर्धा के स्कूल में मिला तंत्र मंत्र का सामान, जांच में सामने आई शरारती तत्वों की करतूत