जैसलमेर में सोलर प्रोजेक्ट को भूमि आवंटन का विरोध तेज, निकाली आक्रोश रैली

कालरा तला क्षेत्र के निकट सोलर कंपनी को जमीन आवंटन के विरोध में खडाल क्षेत्र से ग्रामीण सड़कों पर उतरे.

People gathered to save the sacred grove
ओरण बचाने को जुटे लोग (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर: जिले के रामगढ़ इलाके में ओरण और गोचर भूमि की रक्षा को लेकर चल रहा अभियान अब व्यापक जन आंदोलन का रूप ले रहा है. रामगढ़ क्षेत्र में एक कंपनी के खिलाफ करीब एक महीने से जारी धरना सोमवार को और तेज हो गया. कालरा तला क्षेत्र के निकट एक सोलर कंपनी को जमीन आवंटन के विरोध में खडाल एवं आसपास के गांवों से हजारों ग्रामीण सड़कों पर उतर आए. लोगों ने ‘जन आक्रोश रैली’ निकाली. सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. रैली की शुरुआत रामगढ़ के श्रीराम मंदिर परिसर से हुई. इसमें युवाओं के साथ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी थे. इनके हाथों में तख्तियां थी, जिन पर ओरण और गोचर भूमि संरक्षण के समर्थन में नारे लिखे थे.

महंत बाल भारती महाराज ने मंदिर परिसर में सभा में सरकार को चेताया कि ओरण और गोचर केवल जमीन नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और आजीविका का आधार है. सरकार ने इन भूमि को निजी कंपनियों को देना बंद नहीं किया तो गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं. सभा के बाद भारत माता की आरती कर रैली तहसील कार्यालय रवाना हुई. ग्रामीण दिनेश खत्री ने बताया कि मरुस्थलीय क्षेत्र में लोगों की आजीविका मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर है. चरागाह भूमि कंपनियों को दी गई तो मवेशियों के लिए चरने की जगह खत्म हो जाएगी. इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा.

ओरण बचाने के लिए उठी आवाज (ETV Bharat Jaisalmer)

ग्रामीणों ने कई चिंताएं जताई: ग्रामीणों के अनुसार, प्रस्तावित भूमि क्षेत्र में प्राचीन देवस्थान, तालाब, तले और नाड़ियां स्थित हैं, जो धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. यह इलाका दुर्लभ वन्यजीवों का आवास है, जहां सोलर प्लांट लगने से जैव विविधता प्रभावित हो सकती है. बड़े स्तर पर निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक असर की आशंका है.

Saints and intellectuals have come out in support of the movement
आंदोलन के समर्थन में उतरे संत व प्रबुद्ध (ETV Bharat Jailsalmer)

महिलाओं का सीएम के नाम ज्ञापन: महिलाओं ने रामगढ़ तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें कालरा तला और आसपास सोलर कंपनियों को भूमि आवंटन निरस्त करने की मांग की. ओरण और गोचर भूमि को संरक्षित श्रेणी में शामिल करने की मांग भी उठाई गई. ग्रामीणों ने चेताया कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

People gathered to save the sacred grove
बड़ी संख्या में जुटी महिलाएं (ETV Bharat Jailsamer)

MAHANT BAL BHARTI MAHARAJ
PROTEST LAND ALLOCATION FOR SOLAR
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
ओरण संरक्षण के समर्थन में नारे
MOVEMENT TO SAVE ORAN IN JAISALMER

