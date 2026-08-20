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दिल्ली:अंबेडकर नगर में पानी की किल्लत पर प्रदर्शन, जल बोर्ड दफ्तर पहुंचे विधायक और स्थानीय लोग

स्थानीय लोगों का आरोप है कि अंबेडकर नगर विधानसभा के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई ठीक नहीं है. कृषि विहार में पाइपलाइन फटने के बाद आसपास के इलाकों में भी जलापूर्ति प्रभावित होने की बात सामने आई है. वहीं खानपुर वार्ड समेत कई क्षेत्रों में लोग पानी की समस्या से परेशान होने का दावा कर रहे हैं.

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर सियासत तेज हो गई है. पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से परेशान स्थानीय लोगों ने अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. अजय दत्त के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जल मंत्री प्रवेश वर्मा, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

विधायक डॉ. अजय दत्त ने अधिकारियों के सामने इलाके की पानी की समस्या उठाते हुए जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके साथ काम कर रहे अन्य विधायकों को क्षेत्र की समस्याओं पर काम करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. प्रदर्शन में शामिल स्थानीय निवासी संजय नवारिया ने दावा किया कि इलाके में तीन से चार दिन से पानी नहीं आया है. उनका कहना है कि लोग लगातार जल बोर्ड के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार जल्द पानी आने का आश्वासन दिया जाता है. इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है.

सीवर की समस्या को लेकर भी नाराजगी

स्थानीय लोगों ने सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सीवर की समस्या को लेकर भी नाराजगी जताई. खानपुर वार्ड में सीवर की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि कई जगह सीवर का पानी जमा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. प्रदर्शन में पहुंचे फारुक ने आरोप लगाया कि पानी की समस्या के कारण लोगों को निजी टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है. उनका कहना है कि कई इलाकों में पानी की नियमित आपूर्ति नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब लोगों को नियमित पानी मिलना चाहिए तो उन्हें टैंकरों का सहारा लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए उन्हें बार-बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन के बजाय जल बोर्ड को मौके पर पहुंचकर समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए. फिलहाल अंबेडकर नगर में पानी का मुद्दा सड़क से लेकर सियासत तक पहुंच गया है. विधायक और स्थानीय लोगों ने प्रभावित इलाकों में जल्द जलापूर्ति बहाल करने और सीवर की समस्या दूर करने की मांग की है. अब नजर दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार की कार्रवाई पर है कि प्रभावित क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था कब तक सामान्य होती है और लोगों को टैंकरों तथा आश्वासनों पर निर्भरता से कब राहत मिलती है.

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