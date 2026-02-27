ETV Bharat / state

एपस्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री का नाम आने पर विरोध, राजनांदगांव में कांग्रेस ने फूंका हरदीप पुरी का पुतला

राजनांदगांव : अमेरीकी अदालत के जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक करने के बाद पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है.एपस्टीन फाइल में दुनिया के मशहूर हस्तियों के नाम हैं.जिसे लेकर कई देशों में हंगामा हो रहा है. इसी कड़ी में एपस्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम सामने आया है. केंद्रीय मंत्री का नाम एपस्टीन फाइल में आने के बाद राजनांदगांव में कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध दर्ज किया.

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का फूंका पुतला

एपस्टीन फाइल मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कांग्रेस भवन के पास केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पुतला दहन किया. कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. मामले को लेकर पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने कहा है कि एपस्टिन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम लगातार आने के बाद भी अब तक केंद्र सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है.