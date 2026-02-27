एपस्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री का नाम आने पर विरोध, राजनांदगांव में कांग्रेस ने फूंका हरदीप पुरी का पुतला
एपस्टीन फाइल मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है.
राजनांदगांव : अमेरीकी अदालत के जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक करने के बाद पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है.एपस्टीन फाइल में दुनिया के मशहूर हस्तियों के नाम हैं.जिसे लेकर कई देशों में हंगामा हो रहा है. इसी कड़ी में एपस्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम सामने आया है. केंद्रीय मंत्री का नाम एपस्टीन फाइल में आने के बाद राजनांदगांव में कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध दर्ज किया.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का फूंका पुतला
एपस्टीन फाइल मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कांग्रेस भवन के पास केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पुतला दहन किया. कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. मामले को लेकर पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने कहा है कि एपस्टिन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम लगातार आने के बाद भी अब तक केंद्र सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है.
इस मामले ने भारत की छवि पूरे देश में खराब हुई है. इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस हर स्तर पर ऐसे गलत कामों का विरोध करते रहेगी-हेमा देशमुख, पूर्व महापौर
महिला सम्मान का मामला
कांग्रेसियों का कहना है कि पूरा मामला महिला के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है. वहीं देश के सम्मान की भी बात है. कांग्रेसियों ने बीजेपी नेताओं के नाम गिनाते हुए कहा कि एपस्टीन फाइल्स में एक दो नहीं सैकड़ों बार बीजेपी और उनके नेताओं का नाम आना शर्मनाक है. इस मामले को लेकर के देश की छवि वैश्विक स्तर पर खराब हुई है.
