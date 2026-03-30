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ट्रांसजेडर संशोधन बिल को लेकर विरोध, थर्ड जेंडर समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात

ट्रांसजेडर संशोधन बिल को लेकर पूरे भारत में थर्ड जेंडर समुदाय में रोष है.इसे लेकर थर्ड जेंडर समुदाय ने विरोध की बात कही है.

Protest over Transgender Amendment
ट्रांसजेडर संशोधन बिल को लेकर विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 6:23 PM IST

5 Min Read
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रायपुर : सरकार के द्वारा 26 मार्च को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो नया कानून बनाया गया है. उसका विरोध छत्तीसगढ़ के साथ ही हर जगह देखने को मिल रहा है. नया कानून पूरे थर्ड जेंडर समुदाय के पहचान के अधिकारों का हनन करता है. इस कानून के अंतर्गत केवल कुछ सीमित वर्गों को ही शामिल किया गया है, जबकि ट्रांसमेन ट्रांसवूमेन और क्वीर समुदाय के समूह को निकाल दिया गया है. इस कानून की धारा 18 को इस प्रकार बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी किन्नर गुरु और उनके परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसा सकता है.



कानून को लेकर अलग-अलग राय

थर्ड जेंडर समुदाय के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की जेंडर पहचान को तय करने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाना पूरी तरह से असवैधानिक और अमानवीय है. यदि कोई गुरु अपने चेला को महिलाओं के कपड़े पहनने को बोलेगा या ट्रांसजेंडर पहचान स्थापित करेगा या फिर सर्जरी के लिए मदद करेगा तो वह धारा 18 G के तहत अपराधी होगा. उसे आजीवन कारावास की सजा और 5 लाख का जुर्माना देना होगा. अगर सरकार इस नए कानून को वापस नहीं लेती है तो ट्रांसजेंडर समुदाय सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगा. इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी.




राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य विद्या राजपूत ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक कानून लाया गया है. इस कानून को पारित भी कर दिया गया है. पारित किए गए इस कानून के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है. ट्रांसमैन, ट्रांस वूमेन और जेंडर क्वींर जो कम्युनिटी है उनकी पहचान को खत्म कर दी गई है.अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लियर करता है तो उसे सरकार मान्य नहीं करेगी. उसका फिजिकल स्क्रीनिंग होगा जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है.

ट्रांसजेडर संशोधन बिल को लेकर विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विद्या राजपूत के मुताबिक यदि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्जरी के लिए सपोर्ट करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास के साथ ही 5 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान है जो पूरी तरह से गलत है. जब इस कानून को लोकसभा में पारित किया गया तो सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से संपर्क नहीं किया

मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने बड़े पोस्ट में हो और आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जिनके लिए आप कानून ला रहे हैं उनसे इस कानून के संबंध में चर्चा करनी चाहिए थी. इस कानून को लाने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान पर सवाल खड़े होने लगे तो ऐसे कानून को लाने से क्या मतलब. ये तो पूरी तरह से काला और दमनकारी कानून बताया. पारित किए गए इस कानून को सरकार वापस नहीं लेती है तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार है. सड़कों पर धरना देने के साथ ही सोशल मीडिया पर प्रदर्शन भी किया जाएगा- विद्या राजपूत, सदस्य ,राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद

वहीं नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर परसन गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक्सपर्ट रवीना बरिहा ने बताया कि भारत सरकार का ये कानून 26 मार्च को राज्यसभा में पारित हुआ है. जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है. उनकी पहचान को खत्म किया गया है. अभी सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के गरिमा का हनन है. पारित किए गए कानून की धारा 18 पूरे समुदाय के गतिविधियों का अपराधीकरण करता है. इसका दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. इसको लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय में बहुत चिंता है. सरकार ने जब यह कानून बनाया उस समय किसी भी प्रकार का संवाद ट्रांसजेंडर समुदाय से नहीं किया गया.



थर्ड जेंडर समुदाय कर रहा है विरोध

सोमवार की शाम को सप्रे स्कूल मैदान से प्रेस क्लब तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन रैली ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा निकाली जाएगी. जिसमें प्रदेश के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी पहुंचेगे. ऐसे में ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि सरकार इस बिल को वापस लें. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन रैली में प्रदेश के सभी जिलों से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग पहुंचेंगे. पोस्टर के माध्यम से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गीत और नारों के माध्यम से इसका विरोध किया जाएगा. सरकार को तत्काल इसे वापस लेना चाहिए. अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो हम न्यायपालिका के शरण में जाएंगे.



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