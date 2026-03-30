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ट्रांसजेडर संशोधन बिल को लेकर विरोध, थर्ड जेंडर समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात

रायपुर : सरकार के द्वारा 26 मार्च को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो नया कानून बनाया गया है. उसका विरोध छत्तीसगढ़ के साथ ही हर जगह देखने को मिल रहा है. नया कानून पूरे थर्ड जेंडर समुदाय के पहचान के अधिकारों का हनन करता है. इस कानून के अंतर्गत केवल कुछ सीमित वर्गों को ही शामिल किया गया है, जबकि ट्रांसमेन ट्रांसवूमेन और क्वीर समुदाय के समूह को निकाल दिया गया है. इस कानून की धारा 18 को इस प्रकार बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी किन्नर गुरु और उनके परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसा सकता है.







कानून को लेकर अलग-अलग राय



थर्ड जेंडर समुदाय के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की जेंडर पहचान को तय करने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाना पूरी तरह से असवैधानिक और अमानवीय है. यदि कोई गुरु अपने चेला को महिलाओं के कपड़े पहनने को बोलेगा या ट्रांसजेंडर पहचान स्थापित करेगा या फिर सर्जरी के लिए मदद करेगा तो वह धारा 18 G के तहत अपराधी होगा. उसे आजीवन कारावास की सजा और 5 लाख का जुर्माना देना होगा. अगर सरकार इस नए कानून को वापस नहीं लेती है तो ट्रांसजेंडर समुदाय सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगा. इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी.









राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य विद्या राजपूत ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक कानून लाया गया है. इस कानून को पारित भी कर दिया गया है. पारित किए गए इस कानून के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है. ट्रांसमैन, ट्रांस वूमेन और जेंडर क्वींर जो कम्युनिटी है उनकी पहचान को खत्म कर दी गई है.अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लियर करता है तो उसे सरकार मान्य नहीं करेगी. उसका फिजिकल स्क्रीनिंग होगा जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है.

ट्रांसजेडर संशोधन बिल को लेकर विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विद्या राजपूत के मुताबिक यदि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्जरी के लिए सपोर्ट करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास के साथ ही 5 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान है जो पूरी तरह से गलत है. जब इस कानून को लोकसभा में पारित किया गया तो सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से संपर्क नहीं किया