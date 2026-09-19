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आजमगढ़ में घरों के बाहर लगाये "मकान बिकाऊ है" का पोस्टर, जलजमाव की समस्या पर प्रदर्शन

SDM चंदप्रकाश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. टीम बनाकर मौके पर जांच के लिए भेजा जाएगा.

घरों के बाहर लगाये "मकान बिकाऊ है" का पोस्टर
घरों के बाहर लगाये "मकान बिकाऊ है" का पोस्टर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:30 PM IST

2 Min Read
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आजमगढ़ : जिले के अहरौला विकासखंड के मतलूबपुर ग्राम सभा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जलजमाव से परेशान 25 परिवारों ने घरों पर "मकान बिकाऊ है" के पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया. नाराज ग्रामीणों ने क्षेत्र के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को गांव में प्रवेश पर रोक की चेतावनी दी. ग्रामीणों ने "प्रवेश वर्जित" का बोर्ड लगाने का भी निर्णय लिया है.

इस पूरे मामले में SDM चंदप्रकाश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. इसके लिए टीम बनाकर मौके पर जांच के लिए भेजा जाएगा. जांच के बाद जो निकलकर आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

जलजमाव की समस्या पर प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat)

बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि मकान बिकाऊ के पोस्टर मजबूरी में लगाना पड़ा क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अगर बच्चे अकेले जाते हैं तो गिर जाते हैं, उनको उठाकर लेकर स्कूल जाना पड़ता है. उन्होंने बताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं निकला तो जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे. उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि केवल फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं. बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वह संक्रमण का शिकार हो जाते हैं.

ग्राम प्रधान आकाश मोदनवाल ने बताया कि उस गांव में दो लोगों का झगड़ा है, जिसका दंश पूरा गांव झेल रहा है. उन्होंने बताया कि वह वहां निर्माण कराने के लिए गये थे. मजदूर और जेसीबी सब लगे थे. वहां के लोगों ने मना कर दिया कि यहां नाली का निर्माण और रोड नहीं बनेगा. उन्होंने बताया कि हमने खत लिखा है, क्योंकि हमारा गांव छोटा है.

ग्रामीणों का आरोप है कि घरों से निकलने वाला व बरसात का पानी रास्ते पर आधा फीट भरा हुआ है. पानी से पूरी तरह से दुर्गंध आ रही है और लोगों को संक्रामक बीमारियों का डर सता रहा है. महिलाओं का कहना है कि उनके घरों के छोटे-छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. बुजुर्गों, दिव्यागों का निकलना घर से मुश्किल हो रहा है. उनका कहना है कि लोगों की कार जो बाहर सड़क पर खड़ी होती हैं उनकी वह घर तक भी पहुंच नहीं पा रहीं.




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