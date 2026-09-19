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आजमगढ़ में घरों के बाहर लगाये "मकान बिकाऊ है" का पोस्टर, जलजमाव की समस्या पर प्रदर्शन

घरों के बाहर लगाये "मकान बिकाऊ है" का पोस्टर ( Photo credit: ETV Bharat )