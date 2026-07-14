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शिक्षकों की कमी को लेकर धरना-प्रदर्शन, सिरोड़ी स्कूल में फूटा आक्रोश, तीन घंटे तक विद्यालय पर जड़ा ताला

सिरोड़ी के महात्मा गांधी स्कूल में कॉमर्स संकाय में एक भी शिक्षक नहीं है. ग्रामीणों ने इसे फिर से हिंदी मीडियम करने की मांग की.

Protest Over Teacher Shortage
स्कूल के बाहर धरने पर बैठे ​ग्रामीण व विद्यार्थी (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 1:51 PM IST

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सिरोही: जिले के रेवदर ब्लॉक में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. नागाणी विद्यालय के बाद मंगलवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिरोड़ी में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की. तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित रही. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अभिभावक, विद्यार्थी और ग्रामीण शामिल हुए.

ग्रामीण दिनेश पुरोहित ने बताया कि स्कूल में स्वीकृत 32 पदों के मुकाबले केवल 9 शिक्षक ही कार्यरत हैं, जिससे नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है. सबसे अधिक परेशानी कॉमर्स संकाय के विद्यार्थियों को हो रही है, क्योंकि वहां एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को फिर से हिंदी माध्यम में संचालित करने और बालिका विद्यालय में फर्स्ट ग्रेड शिक्षक के रिक्त पदों को भी जल्द भरने की मांग उठाई गई.

पढ़ें: बानसूर: स्कूल में शिक्षकों की कमी से गुस्साए ग्रामीण, गेट पर लगाया ताला

प्रदर्शन की सूचना मिलने पर सीबीईओ गमनाराम कोली, प्रशासनिक अधिकारी महिपाल सिंह भाटी और भाजपा जिला प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह पीथापुरा मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों और विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा जल्द समाधान का भरोसा दिलाया. सीबीईओ कोली ने बताया कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था सुचारु रखने के लिए तत्काल प्रभाव से चार शिक्षकों की शिक्षण व्यवस्था के तहत नियुक्ति की गई है. अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने प्रदर्शन समाप्त कर विद्यालय का ताला खोल दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें रिक्त पदों को स्थायी रूप से भरने, कॉमर्स संकाय में शिक्षक लगाने, अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से ही कराने तथा अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करने की मांग की गई.

यह भी पढ़ें: स्कूल में शिक्षक नहीं करवाते पढ़ाई, ग्रामीणों ने ताला जड़कर जताया विरोध

एक दिन पहले भी हुआ था प्रदर्शन: इस दौरान शैतान सिंह, दिनेश पुरोहित, हिदाराम देवासी, भवानी सिंह, गोविंद देवासी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक मौजूद रहे. एक दिन पहले नागाणी विद्यालय में भी शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद वहां तीन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. लगातार दूसरे दिन हुए इस विरोध प्रदर्शन से क्षेत्र में शिक्षकों की कमी का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से सामने आ गया है.

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