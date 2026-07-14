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शिक्षकों की कमी को लेकर धरना-प्रदर्शन, सिरोड़ी स्कूल में फूटा आक्रोश, तीन घंटे तक विद्यालय पर जड़ा ताला

स्कूल के बाहर धरने पर बैठे ​ग्रामीण व विद्यार्थी ( ETV Bharat Sirohi )