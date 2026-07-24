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NEET पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा

लेकिन प्रदर्शनकारी युवा लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे. पहले बैरिकेड के बाद दूसरा बैरिकेड भी आंदोलनकारियों ने तोड़ दिया.इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन गई.

पुलिस ने की थी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबश्त किए थे. आंदोलनकारियों को कलेक्टोरेट तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने दो स्तर पर बैरिकेडिंग की थी.

DJ की धुन पर देशभक्ति के नारों से गूंजा नारायणपुर प्रदर्शन के दौरान DJ पर देशभक्ति गीत बजाए जा रहे थे. इन गीतों की धुन पर युवा जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ते नजर आए.“धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो” “NEET परीक्षा में न्याय दो” और अन्य नारों के साथ प्रदर्शनकारी साप्ताहिक बाजार से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े. पूरा प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर की तर्ज पर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करने की मांग उठाई.

नारायणपुर : NEET परीक्षा में कथित अनियमितता और पेपर लीक का विरोध में 400 की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए. हाथों में तिरंगा, डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र और स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर युवाओं ने साप्ताहिक बाजार स्थल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली. इस दौरान युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की. आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने दो स्तर पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने दोनों बैरिकेड तोड़ दिए. हालात को नियंत्रित करने के लिए नारायणपुर जिले के इतिहास में पहली बार वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा.

NEET पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



प्रदर्शनकारियों पर वाटर केनन का इस्तेमाल

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. बताया जा रहा है कि नारायणपुर जिले के इतिहास में पहली बार किसी आंदोलन के दौरान वाटर कैनन का उपयोग किया गया. पानी की तेज बौछार के बावजूद प्रदर्शनकारियों का जोश कम नहीं हुआ. कई युवा वाटर कैनन की बौछार के बीच भी नारेबाजी करते नजर आए, तो कुछ प्रदर्शनकारी पानी की बौछार में डांस करते हुए भी दिखाई दिए. हालांकि, आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन

काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन ने आंदोलनकारियों को कलेक्ट्रेट परिसर की ओर बढ़ने से रोक दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारी युवाओं ने नारायणपुर के SDM अभिजीत मंडावी को अपना ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से युवाओं ने NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई.

हम आज यहां युवा संगठन के साथ NEET पेपर लीक और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में इकट्ठा हुए हैं. हम चाहते हैं कि इस देश में बैठी सरकार युवाओं पर जो अत्याचार कर रही है,उसे इस्तीफा देना चाहिए.पेपर लीक और एक दूसरे को लड़ाने का काम हो रहा है.इसलिए देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए- विजय सलाम,जिला अध्यक्ष NSUI

इस देश में एग्जाम की जो व्यवस्था है वो धर्मेंद्र प्रधान के कारण बिगड़ी है. पहले भी देश में रेल हादसे जैसी घटनाएं हुईं हैं तो जिम्मेदार लोगों ने तुरंत इस्तीफा दिया था.लेकिन आज पेपर लीक मामले में सत्ता के गुरुर में बैठे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं.हम सभी उनका इस्तीफा चाहते हैं- मोहम्मद जैद, युवा प्रदर्शनकारी

आपको बता दें कि नारायणपुर जिला मुख्यालय का साप्ताहिक बाजार स्थल जहां आमतौर पर लोगों की भीड़ और खरीदारी का नजारा देखने को मिलता है, लेकिन आज यही जगह युवाओं के बड़े आंदोलन का केंद्र बन गई. करीब 400 की संख्या में युवा यहां इकट्ठा हुए और NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. युवाओं के हाथों में तिरंगा झंडा था. कई प्रदर्शनकारी डॉ. भीमराव अंबेडकर का चित्र और मांगों से जुड़े पोस्टर लेकर पहुंचे थे.

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