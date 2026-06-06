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पांचना बांध के पानी पर रार : मांगें नहीं माने जाने पर रेलवे ट्रैक जाम की चेतावनी, मंत्री किरोड़ी मीणा का मांगा साथ

महापंचायत के बाद पंचायत स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है.

खंडीप गांव में आयोजित विशाल किसान महापंचायत
खंडीप गांव में आयोजित विशाल किसान महापंचायत (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 12:22 PM IST

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करौली : करौली के पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को गंगापुर सिटी के खंडीप गांव में आयोजित विशाल किसान महापंचायत में बड़ा फैसला लिया गया. महापंचायत में चेतावनी दी गई कि यदि 27 जून तक मांगें नहीं मानी गईं तो 28 जून को दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा. महापंचायत के बाद पंचायत स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है, जिसमें प्रतिदिन कमांड क्षेत्र का एक गांव भाग लेगा.

27 जून तक नहीं मिला न्याय तो ट्रैक जाम करेंगे : किसान नेताओं ने सरकार से तत्काल नहरों में पानी छोड़ने की मांग उठाई. महापंचायत में विधायक रामकेश मीणा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 27 जून तक कमांड एरिया की नहरों में पांचना बांध का पानी नहीं छोड़ा गया तो 28 जून को वे रेलवे ट्रैक पर आंदोलन करेंगे. विधायक रामकेश मीणा ने स्पष्ट कहा कि जब तक कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर नहरों में पानी छोड़ने की घोषणा नहीं करते, तब तक किसानों का धरना और आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने किसानों से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि यह संघर्ष किसानों के अधिकारों और क्षेत्र के भविष्य की लड़ाई है.

विधायक रामकेश मीना धरना स्थल पर लोगों के साथ खाना खाते हुए
विधायक रामकेश मीना धरना स्थल पर लोगों के साथ खाना खाते हुए (ETV Bharat Karauli)

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प्रशासन मुस्तैद, आंदोलन की बनाई रणनीति : महापंचायत में उमड़ी भीड़ को देखते हुए उपखंड अधिकारी सहित पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मुस्तैद रहा. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए पूरे कार्यक्रम की लगातार निगरानी की गई. इस दौरान किसानों और जनप्रतिनिधियों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की. किसानों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाना अन्याय है. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पांचना बांध क्षेत्र में अवैध कब्जों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण जल प्रबंधन प्रभावित हो रहा है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है.

विधायक ने धरनास्थल पर धरनार्थियों के साथ खाया खाना : गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीना के नेतृत्व मे महापंचायत में शामिल हुए लोग धरना पर बैठ गए. इस दौरान विधायक रामकेश मीना धरना स्थल पर धरना दे रहे लोगों के साथ खाना खाते हुए नजर आए. गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा की अगुवाई में हुई महापंचायत में टोडाभीम विधायक घनश्याम महर, पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया. साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपने का निर्णय भी लिया गया.

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WATER FROM KARAULI PANCHNA DAM
पांचना बांध के पानी को लेकर धरना
पांचना बांध से पानी की मांग
PROTEST OVER WATER FROM PANCHNA

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