ETV Bharat / state

लक्सर में गोलीकांड के बाद लोगों का चढ़ा पारा, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किया प्रदर्शन

गोलीकांड के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: दिनदहाड़े युवक को जान से मारने की नीयत से गोली मारे जाने की घटना के बाद पुलिस की ढिलाई से नाराज पीड़ित परिवार व सामाजिक संगठनों ने कोतवाली परिसर में धरना दिया. धरने में शामिल लोगों का कहना था कि घटना को पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जो पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है. गुस्साए लोगों ने कहा कि आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी युवक पर फायरिंग कर चुका है. इसके बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई ना होना कई सवाल खड़े करता है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल रही है. धरने के दौरान महिलाओं, युवाओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मौके पर माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा. वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का 48 घंटे का समय मांगा है. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वो हरिद्वार एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे.