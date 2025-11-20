ETV Bharat / state

लक्सर में गोलीकांड के बाद लोगों का चढ़ा पारा, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किया प्रदर्शन

लक्सर में युवक पर हुए जानलेवा हमले के बाद गुस्साए लोगों ने कोतवाली परिसर में धरना दिया. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की.

Laksar fire incident
गोलीकांड के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 20, 2025 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: दिनदहाड़े युवक को जान से मारने की नीयत से गोली मारे जाने की घटना के बाद पुलिस की ढिलाई से नाराज पीड़ित परिवार व सामाजिक संगठनों ने कोतवाली परिसर में धरना दिया. धरने में शामिल लोगों का कहना था कि घटना को पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जो पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है.

गुस्साए लोगों ने कहा कि आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी युवक पर फायरिंग कर चुका है. इसके बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई ना होना कई सवाल खड़े करता है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल रही है.

धरने के दौरान महिलाओं, युवाओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मौके पर माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा. वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का 48 घंटे का समय मांगा है. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वो हरिद्वार एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे.

भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और प्रदेश प्रभारी दीपक सैठपुर ने धरने में शामिल होकर कहा कि पुलिस की लापरवाही किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं. पांच दिन बाद भी आरोपी का फरार होना पुलिस-प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, यदि तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई, तो भीम आर्मी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी.

पीड़ित परिवार का कहना है कि वारदात के बाद से वे दहशत में हैं और आरोपी की गिरफ्तारी तक उन्हें सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है. उनका कहना है कि ऐसे अपराधियों को खुले में घूमने देना क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे. घंटों चले इस धरने ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है. पुलिस ने प्रदर्शन कार्यों से आरोपियों को गिरफ्तार करने का 48 घंटे का समय मांगा है.

पढ़ें-गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा लक्सर, बीच सड़क हमलावरों ने युवक को मारी गोलियां

TAGGED:

लक्सर गोलीकांड केस
गोलीकांड के विरोध में प्रदर्शन
LAKSAR SHOOTING CASE
HARIDWAR LATEST NEWS
FIRING INCIDENT IN LAKSAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.