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भाजपा नेता पर हमला, 5-7 पिकअप में हथियारों के साथ आए थे बदमाश, थाने पर धरना

थाने के बाहर धरने पर बैठे लोग ( ETV Bharat )

जोधपुर : जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले भाजपा नेता पर हमला करने का मामला सामने आया है. मंगलवार रात को जोधपुर शहर के बोरानाडा थाना अंतर्गत मोतीबा नगर पंचायत में एक गुट ने दूसरे को धमकी दी और हमला कर दिया. इसके बाद हमलावर भाग गए. घटना के बाद भाजपा नेता सहित कार्यकर्ताओं ने बोरानाडा थाने में धरना शुरू कर दिया. बुधवार तड़के तक धरना चलता रहा. एसीपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि हमले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चिन्हित कर उनकी तलाश की जा रही है. समझाइश के बाद धरना समाप्त हो गया है.

भाजपा नेता वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रावताराम बिन्जारिया पूर्व में पंचायत समिति का सदस्य रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वो और उसके समर्थक लोगों को लगातार किसी और को वोट न करने की धमकी दे रहे थे. मोतीबा नगर में बीजेपी समर्थित सरपंच प्रत्याशी गुमानाराम देवासी सहित अन्य कार्यकर्ता इसकी लगातार शिकायत भी कर रहे थे. इसी क्रम में दशहरा के अवसर पर वे मीटिंग करने आए थे. आरोप है कि मीटिंग के बाद जब वापस निकले तो उनके पीछे पांच से सात पिकअप में हथियारों के साथ बिन्जारिया के समर्थक थे, जिन्होंने उनपर हमला बोला. पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर भी मारी थी.