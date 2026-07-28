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जौहर यूनिवर्सिटी: ध्वस्तीकरण के आदेश पर अग्रिम आदेश तक अंतरिम रोक, 11 दिनों से जारी छात्रों का धरना समाप्त

रामपुर : मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है. मंडल आयुक्त मुरादाबाद की अदालत ने आरडीए ने 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर अग्रिम आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है. हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.



दरअसल, रामपुर विकास प्राधिकरण ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किया था. इस कार्रवाई के विरोध में छात्र-छात्राएं पिछले 11 दिनों से यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे और ध्वस्तीकरण के आदेश वापस लेने की मांग कर रहे थे.

इस मामले में मंडल आयुक्त मुरादाबाद की अदालत में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने आरडीए के ध्वस्तीकरण आदेश पर अग्रिम आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई. सोमवार की देर रात छात्रों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इज़हार किया और 11 दिनों से जारी धरना भी समाप्त कर दिया.