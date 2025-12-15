ETV Bharat / state

वर्दी के इंतजार में युवा: देवघर में होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर आक्रोशित युवा पहुंचे डीसी ऑफिस, जल्द बहाली की मांग

देवघर में होम गार्ड बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं करने के विरोध में युवाओं ने डीसी कार्यालय के समझ विरोध प्रदर्शन किया.

विरोध करते युवा (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 3:28 PM IST

देवघर: होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने जिला समाहरणालय के समझ विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. युवाओं का कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि श्रावण महीना खत्म होते ही देवघर में होम गार्ड की बहाली शुरू हो जाएगी, ताकि लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अवसर मिल सके. लेकिन, तीन-चार महीने बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पर प्रशासन की चुप्पी ने युवाओं के भविष्य पर अनिश्चितता का साया डाल दिया है.

विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि झारखंड के दूसरे जिलों में होम गार्ड बहाली प्रक्रिया न सिर्फ शुरू हो गई है, बल्कि कई जगहों पर पूरी भी हो चुकी है. इसके उलट, देवघर जिले में न तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया है.

युवाओं का विरोध प्रदर्शन (ईटीवी भारत)

अभ्यर्थी सुमन कुमार ने कहा कि जब राज्य स्तर पर भर्ती का फैसला ले लिया गया है और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है, तो देवघर के युवाओं के साथ यह भेदभाव क्यों?

विरोध कर रहे युवाओं का गुस्सा सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उम्र सीमा से भी जुड़ा है. युवाओं ने कहा कि अगर जल्द ही प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो कई उम्मीदवार अधिकतम उम्र सीमा पार कर जाएंगे, और उनकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी. यह सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि इन युवाओं के सपनों, मेहनत और अधिकारों का मामला है.

विरोध करने वालों ने जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दी कि आज का विरोध सिर्फ जानकारी देने और अनुरोध करने तक सीमित है. अगर जल्द ही होम गार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में वे सड़कों पर उतरने और बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. युवाओं ने कहा कि वे टकराव नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ वही चाहते हैं जो उनसे वादा किया गया था – एक निष्पक्ष और समयबद्ध बहाली.

