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BSSC गेट पर छात्रों ने जड़ा ताला, कहा- तमाम लंबित भर्तियों की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो

बीएसएससी गेट पर तालाबंदी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) कार्यालय के बाहर मंगलवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी विभिन्न लंबित भर्तियों की परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आयोग के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया. सरकार के खिलाफ की नारेबाजी: इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं ने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. अभ्यर्थियों का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों से आयोग केवल आवेदन ले रहा है लेकिन अब तक परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया. जिस वजह से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है. बीएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन (ETV Bharat) बीएसएससी से छात्र नाराज: प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने बिहार इंटर स्तरीय (10+2), बीएसएससी सीजीएल-4, बीएसओ समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की मांग की. उनका कहना था कि वर्षों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ती जा रही है, जबकि आयोग लगातार आवेदन प्रक्रिया बढ़ाकर युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रहा है. बीएसएससी गेट पर लगाया ताला: बीएसएससी कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाने वाले छात्र अमन कुमार ने कहा कि आयोग ने तीन वर्षों से अभ्यर्थियों के भविष्य पर ताला जड़ रखा है. उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया है, जहां अभ्यर्थी परीक्षा जल्द कराने की मांग मजबूती से रखेंगे. "हमारे भविष्य पर जो ताला लगा है, वह न सरकार को दिख रहा है और न आयोग को. आज जब हमने आयोग के गेट पर ताला लगाया तो सबका ध्यान इस ओर गया. मजबूरी में हमें यह कदम उठाना पड़ा है."- अमन कुमार, छात्र