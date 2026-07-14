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BSSC गेट पर छात्रों ने जड़ा ताला, कहा- तमाम लंबित भर्तियों की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो

बिहार में लंबित भर्तियों की परीक्षा कराने की मांग को लेकर छात्रों ने बीएसएससी गेट पर तालाबंदी कर दी. पढ़ें पूरी खबर..

Protest outside the BSSC office
बीएसएससी गेट पर तालाबंदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 5:37 PM IST

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पटना: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) कार्यालय के बाहर मंगलवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी विभिन्न लंबित भर्तियों की परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आयोग के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया.

सरकार के खिलाफ की नारेबाजी: इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं ने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. अभ्यर्थियों का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों से आयोग केवल आवेदन ले रहा है लेकिन अब तक परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया. जिस वजह से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है.

बीएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन (ETV Bharat)

बीएसएससी से छात्र नाराज: प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने बिहार इंटर स्तरीय (10+2), बीएसएससी सीजीएल-4, बीएसओ समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की मांग की. उनका कहना था कि वर्षों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ती जा रही है, जबकि आयोग लगातार आवेदन प्रक्रिया बढ़ाकर युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रहा है.

बीएसएससी गेट पर लगाया ताला: बीएसएससी कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाने वाले छात्र अमन कुमार ने कहा कि आयोग ने तीन वर्षों से अभ्यर्थियों के भविष्य पर ताला जड़ रखा है. उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया है, जहां अभ्यर्थी परीक्षा जल्द कराने की मांग मजबूती से रखेंगे.

"हमारे भविष्य पर जो ताला लगा है, वह न सरकार को दिख रहा है और न आयोग को. आज जब हमने आयोग के गेट पर ताला लगाया तो सबका ध्यान इस ओर गया. मजबूरी में हमें यह कदम उठाना पड़ा है."- अमन कुमार, छात्र

क्या बोलीं छात्र नेता?: वहीं, छात्र नेता अर्चना कुमारी ने कहा कि लगभग तीन वर्ष पहले करीब आठ हजार पदों पर भर्ती निकाली गई थी. इसके बाद आयोग ने कई बार पोर्टल खोलकर रिक्तियों की संख्या बढ़ाई और अब यह बढ़कर 26426 पदों तक पहुंच चुकी है. इसी अवधि में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़कर करीब 36 लाख हो गई है.

Protest outside the BSSC office
छात्र नेता अर्चना कुमारी (ETV Bharat)

अर्चना ने कहा कि यदि सरकार चाहती तो पिछले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती थी लेकिन बार-बार आवेदन लेकर केवल अभ्यर्थियों को इंतजार कराया गया. इसका सबसे अधिक नुकसान उन युवाओं को हो रहा है, जिनकी आयु सीमा लगातार समाप्त होती जा रही है. उन्होंने संविदा कर्मियों को नियुक्ति में वेटेज दिए जाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया.

"इतने बड़े स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक अंक बेहद महत्वपूर्ण होता है. यदि संविदा कर्मियों को अतिरिक्त वेटेज दिया गया तो समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित होगा और सामान्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा. हम सरकार से इस व्यवस्था को वापस लेने की भी मांग करते हैं."- अर्चना कुमारी, छात्र नेता

प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया: प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए आयोग कार्यालय के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. बाद में आयोग के अधिकारियों ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया. अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि जल्द परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

"हर बार अभ्यर्थियों को 10 से 15 दिनों का समय देकर आश्वासन देता है लेकिन तय अवधि बीत जाने के बाद भी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की जाती. इससे तैयारी कर रहे छात्रों का मनोबल टूट रहा है और अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है. हम चाहते हैं कि इसी महीने लंबित परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी किया जाए."- अमित कुमार, छात्र

ये भी पढ़ें: BSSC पदाधिकारियों से मिला छात्र नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, 10-15 दिनों में परीक्षा की तिथि का मिला भरोसा

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