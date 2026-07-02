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Jodhpur Water Crisis : पानी को लेकर हुए हंगामा-प्रदर्शन मामले बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने प्रदर्शकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक

जोधपुर: जिले में मई माह में चल रहे इंदिरा गांधी नहर के क्लोजर के दौरान हुए पानी के संकट के दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के लूणी विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर हुए प्रदर्शन और उसके बाद प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ दर्ज हुए मामले में हाईकोर्ट ने प्रदर्शन करने वालों को राहत दी है. प्रदर्शकारियों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुलदीप माथुर की अदालत ने लूणी थाने में दर्ज मामले पर अगले तीन सप्ताह तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

मंत्री जोगाराम पटेल की लूणी विधानसभा क्षेत्र के धुंधाड़ा गांव में पानी से परेशान लोगों को द्वारा प्रदर्शन करना भारी पड़ गया. 27 मई को किए गए प्रदर्शन को लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने गांव के लोगों के खिलाफ राज कार्य बाधा का मामला लूणी थाना में दर्ज करवाया था. इस मामले में आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया है. हनुमान राम, शांतिलाल माली, हीराराम मीणा, रमेश माली, ओमाराम मेघवाल और दयाराम को आरोपी बनाया था. इन सभी कि ओर से एफआईआर खारिज करने के लिए याचिका लगाई है.