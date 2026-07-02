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Jodhpur Water Crisis : पानी को लेकर हुए हंगामा-प्रदर्शन मामले बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने प्रदर्शकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक

पानी का रास्ता रोकने पर दर्ज केस. हाईकोर्ट ने रोकी कार्रवाई. कैबिनेट मंत्री पटेल के गांव का है मामला...

High Court on Jodhpur Water Crisis
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 8:50 PM IST

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जोधपुर: जिले में मई माह में चल रहे इंदिरा गांधी नहर के क्लोजर के दौरान हुए पानी के संकट के दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के लूणी विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर हुए प्रदर्शन और उसके बाद प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ दर्ज हुए मामले में हाईकोर्ट ने प्रदर्शन करने वालों को राहत दी है. प्रदर्शकारियों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुलदीप माथुर की अदालत ने लूणी थाने में दर्ज मामले पर अगले तीन सप्ताह तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

मंत्री जोगाराम पटेल की लूणी विधानसभा क्षेत्र के धुंधाड़ा गांव में पानी से परेशान लोगों को द्वारा प्रदर्शन करना भारी पड़ गया. 27 मई को किए गए प्रदर्शन को लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने गांव के लोगों के खिलाफ राज कार्य बाधा का मामला लूणी थाना में दर्ज करवाया था. इस मामले में आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया है. हनुमान राम, शांतिलाल माली, हीराराम मीणा, रमेश माली, ओमाराम मेघवाल और दयाराम को आरोपी बनाया था. इन सभी कि ओर से एफआईआर खारिज करने के लिए याचिका लगाई है.

पढ़ें : लूणी विधानसभा में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर मटकियां फोड़ीं, आरोप- विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति कर रहे

सरकारी वकील ने मांगा समय : गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई. परिवादियों के वकील संजय विश्नोई के अनुसार झूठी रिपोर्ट को खारिज करने के लिए याचिका पर आज सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रमेश देवासी ने मामले में पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा. जिस पर कोर्ट ने समय देते हुए इस समय के दौरान मामले पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया है.

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PROTEST ON WATER CRISIS IN JODHPUR
HIGH COURT ON PROTEST

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