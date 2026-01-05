ETV Bharat / state

खेल मैदान के लिए लोगों का हल्ला बोल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल पर लगाए आरोप

दुर्ग भिलाई में रुआबांधा खेल मैदान को बचाने के लिए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है.

Protest On Talpuri C Block Project
स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 5, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
दुर्ग भिलाई: छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में सोमवार से लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है. यह विरोध प्रदर्शन भिलाई रुआबांधा खेल मैदान को लेकर है. लोगों का कहना है कि इस भूखंड का उपयोग वर्षों से बच्चे खेल मैदान के लिए करते हैं. इस भूखंड पर बाजार लगता है और अन्य आयोजन होते हैं. इसलिए सर्व समाज संस्था और रुआबांधा विकास एवं जन कल्याण समिति यहां पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के प्रोजेक्ट का विरोध करती है.

भिलाई वासियों ने नगर निगम को लिखा पत्र

इस खेल मैदान को बचाने के लिए भिलाई के रुआबांधा निवासियों ने भिलाई नगर निगम को पत्र लिखा. उसके बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि साल 1998 से यहां पट्टा दिया गया है. इस भूखंड पर रहने वाले लोगों को बिजली, पानी, सड़क और नाली की सुविधा प्रदान की गई है.

रुआबांधा में लोगों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

इस जमीन पर हितग्राहियों ने तीस वर्षीय पट्टा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी प्राप्त किया और संपत्ति कर समेत अन्य कर नगर निगम भिलाई एवं रिसाली को चुकाया. इसके बावजूद 23 दिसंबर 2010 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने कथित रूप से इस भूमि को खरीद लिया. यह जमीन बीएसपी के अधीन है. इस कारण राज्य सरकार ही भूमि हस्तांतरण कर सकती है, न कि गृह निर्माण मंडल- सारिका साहू, भाजपा पार्षद

लोगों में बढ़ा गुस्सा

विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह खेल मैदान वर्षों से क्रिकेट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दशहरा पर्व जैसे आयोजन का केंद्र रहा है. इसके अलावा, मैदान में स्थित मंदिर और साप्ताहिक बाजार समुदाय के लिए आस्था और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र हैं. इसलिए इस पर किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए. इसलिए हम तालपुरी सी ब्लाक प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं.

Talpuri C Block Project Plan
तालपुरी सी ब्लॉक प्रोजेक्ट योजना (ETV BHARAT)

जमीन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका

बीजेपी पार्षद सारिका साहू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस जमीन के उपयोग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर है. उसके बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जमीन की घेराबंदी कर रहा है. इसलिए हम और रुआबांधा निवासी सांकेतिक धरना दे रहे हैं. इसलिए जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस समस्या पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए.

