ETV Bharat / state

चिरमिरी नगर निगम में जल संकट, वार्डवासियों ने किया चक्काजाम, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

पानी के लिए सड़क पर उतरे वार्डवासी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )