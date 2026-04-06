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खरसिया परमलकसा रेल परियोजना का विरोध, पुरई में ग्रामीणों का हंगामा, हिरासत में 4 किसान

रेलवे प्रोजेक्ट का पुरई में विरोध ( ETV BHARAT )

रेलवे की सर्वे टीम जैसे ही जमीन नापने पहुंची, सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध शुरू कर दिया. मौके पर जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा. इस रेल परियोजना से कई गांव प्रभावित हो रहे हैं. इस वजह से ग्रामीणों ने इस रेल परियोजना का विरोध तेज कर दिया है. सर्वे कर रहे रेलवे के अधिकारियों को ग्रामीणों ने विरोध किया. मौके पर जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा.

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में रेल सेवा और रेलवे लाइन के विस्तार का कार्य तेज गति से किया जा रहा है. इस कड़ी में सोमवार को दुर्ग के पाटन और पुरई में भारतीय रेलवे की टीम सर्वे करने पहुंची. यह सर्वे कार्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी खरसिया-परमलकसा रेल परियोजना के लिए किया जा रहा है. इस दौरान ग्रामीणों ने खरसिया-परमलकसा रेल परियोजना का भारी विरोध किया.

दुर्ग में रेल परियोजना का विरोध (ETV BHARAT)

20 से ज्यादा गांव प्रभावित

यह परियोजना क्षेत्र के 20 से अधिक गांवों को प्रभावित कर रही है, जिनमें घुघसीडीह, खोपली, बोरिगारका, पुरई, कोकड़ी, चंद्रखुरी, चंगोरी, थनौद, पाउवारा, बठेना, नवागांव, देवादा सहित कई गांव शामिल हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है, ऐसे में बिना स्पष्ट मुआवजा और पुनर्वास नीति के सर्वे करना अन्यायपूर्ण है. विरोध के दौरान पुलिस ने 4 किसानों को हिरासत में लिया, जिनमें से 2 को बाद में छोड़ दिया गया.

खरसिया परमलकसा रेल परियोजना का विरोध (ETV BHARAT)

हम शांतिपूर्वक खड़े थे, फिर भी दबाव बनाने के लिए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और सीधे जेल भेजने की कोशिश की गई- राकेश तिवारी, ग्रामीण

दुर्ग पुलिस का ग्रामीणों पर एक्शन (ETV BHARAT)

मुआवजे पर भी गतिरोध

ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर बाकी किसानों की रिहाई की मांग की है.मुआवजे को लेकर सबसे बड़ा विवाद यह है कि किसान हेक्टेयर के हिसाब से भुगतान चाहते हैं, जबकि उन्हें स्क्वायर फीट के आधार पर मुआवजा दिए जाने की बात सामने आ रही है.

पुरई में ग्रामीणों का विरोध (ETV BHARAT)

क्या है दुर्ग जिला प्रशासन का पक्ष ?

इस पूरे विरोध प्रदर्शन पर कलेक्टर अभिजीत सिंह का कहना है कि ग्रामीणों के साथ कई चरणों में बैठक कर मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी दी जा चुकी है. सर्वे कार्य जारी है और जो लोग इस कार्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियम के आधार पर कार्रवाई की गई है.