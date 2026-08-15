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बारां में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनोखा प्रदर्शन, गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए दंडवत करता पहुंचा ग्रामीण

दंडवत होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ( ETV Bharat Baran )