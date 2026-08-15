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बारां में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनोखा प्रदर्शन, गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए दंडवत करता पहुंचा ग्रामीण

ग्रामीण ने 900 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर दंडवत होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

दंडवत होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
दंडवत होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 6:38 PM IST

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बारां: स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह के दौरान उस समय एक अनूठा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब चारागाह भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर फतेहपुर निवासी धनराज सोन दंडवत करते हुए जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा. उनके इस विरोध प्रदर्शन ने समारोह में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.

900 बीघा चारागाह भूमि पर कब्जा: धनराज सोन का आरोप है कि फतेहपुर क्षेत्र में करीब 900 बीघा चारागाह भूमि पर कथित रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है. उनका कहना है कि चारागाह भूमि ग्रामीणों और पशुओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन लंबे समय से भूमि पर कब्जे की शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने बताया कि "मैं बीते कई सालों से ज्ञापन देता आ रहा हूं और पूर्व में 4 जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन दे चुका हूं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी वजह से आज मुझे दंडवत चलकर ज्ञापन देने को मजबूर होना पड़ा."

धनराज सोन (ETV Bharat Baran)

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सांसद और विधायक के सामने गुहार: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक राधेश्याम बैरवा सहित जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे. इसी दौरान धनराज सोन ने अपनी मांग को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यह अनूठा तरीका अपनाया. वे दंडवत करते हुए कलेक्टर के पास पहुंचे और चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

धनराज सोन ने प्रशासन से मांग की है कि फतेहपुर क्षेत्र की चारागाह भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सीमांकन कराया जाए. जांच में अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाए. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि चारागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और इस पर किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा ग्रामीणों के हितों को प्रभावित करता है, जब तक चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जाता, तब तक ग्रामीणों और पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता रहेगा.

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BARAN PASTURE LAND ENCROACHMENT
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900 बीघा गौचर भूमि
दंडवत करते पहुंचा ग्रामीण
PROTESTS ON INDEPENDENCE DAY

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