महिला से दरिंदगी मामला: नाबालिग की उम्र की दोबारा होगी जांच, सीएम से वार्ता के बाद हुआ मृतका का अंतिम संस्कार

महिला से नाबालिग की दरिंदगी मामले में सीएम सुक्खू से बात करने के बाद ग्रामीणों ने 4 घंटे बाद हाईवे पर चक्का जाम खोला.

Protest on Hamirpur woman rape Attempt and murder by Minor
महिला से दरिंदगी मामले में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

November 9, 2025 at 8:48 PM IST

November 9, 2025 at 9:02 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर-धर्मशाला नेशनल हाईवे पर झनियारी के पास शुरू हुआ था चक्का जाम चार घंटे बाद खत्म हो गया है. सासन गांव में एक नाबालिग की दरिंदगी का शिकार हुई 40 वर्षीय महिला के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था. ग्रामीणों ने मृतका का शव सड़क पर रखकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. वहीं, जाम के कारण एनएच पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही और यातायात बाधित रहा.

हाईवे पर इकट्ठे हुए सैकड़ों ग्रामीण

इस दौरान प्रशासन द्वारा कई बार परिजनों और ग्रामीणों से शव को हाईवे से हटाने का अनुरोध किया गया, लेकिन परिजन और स्थानीय लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे. दरअसल लोगों ने आरोपी के परिवार को मौके पर बुलाने की मांग की. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के आश्वासन को भी अनसुना कर दिया और आरोपी और उसके परिवार को मौके पर लाने की जिद पर अड़े रहे. सैकड़ों ग्रामीणों ने हाईवे पर इकट्ठे होकर चक्का जाम कर दिया था. जिसके चलते यहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया.

महिला से दरिंदगी मामले में आरोपी की उम्र की होगी जांच (ETV Bharat)

सीएम से बात के बाद खुला चक्का जाम

वहीं, दोपहर बाद डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह, एसपी हमीरपुर भगत सिंह, कांग्रेसी नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा और विधायक आशीष शर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करने की कोशिश की. इसके बाद मृतका के परिजनों की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात करवाई गई. सीएम ने मृतका के परिजनों को मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण नेशनल हाईवे खोलने पर सहमत हुए. सीएम से मिले आश्वासन के बाद परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया है. इसी के साथ ही ग्रामीणों की मांग के अनुसार अब आरोपी की उम्र की दोबारा जांच की जाएगी.

"सासन गांव में महिला के साथ हुई घटना जघन्य अपराध है. मृतका के परिवार में बेटे की स्थिति दिव्यांग है. जबकि पति की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है. इसी कारण ग्रामीणों में भारी रोष था. घटना वाली रात ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए, स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाए और सासन क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए." - अमरजीत सिंह, डीसी हमीरपुर

आरोपी की उम्र की होगी जांच

डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने कहा कि मृतका के दिव्यांग बेटे की शिक्षा और सहायता के लिए प्रशासन और सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आरोपी युवक की उम्र को लेकर भी ग्रामीणों में शंका है, जिसके मद्देनजर आरोपी की उम्र का वेरिफिकेशन दोबारा किया जाएगा, ताकि कानूनी प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा न आए और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने बताया कि मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी को नाबालिग बताकर मामले को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीणों की मांग है कि वास्तविक उम्र की पुष्टि कर, उसके खिलाफ व्यस्क के रूप में कार्रवाई की जाए. जिसे लेकर प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है.

Protest on Hamirpur woman rape Attempt and murder by Minor
4 घंटे तक ग्रामीणों ने किया चक्का जाम (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

मामला 3 नवंबर का है, जब हमीरपुर जिले के सासन गांव में एक 40 साल की महिला खेतों में घास काट रही थी. इसी दौरान एक 14 साल का छात्र महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है. जब महिला इससे इनकार करती है तो छात्र दराती से महिला के गले और सिर पर हमला कर उसे लहूलुहान कर देता है. दर्द से तड़पते हुए महिला खेतों में ही बेहोश हो जाती है. जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. ग्रामीणों को महिला खेतों में अचेत हालत में मिली थी. जिसके बाद उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला को गंभीर हालात में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया. जहां 5 दिन बाद 7 नवंबर को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. घटनास्थल पर पुलिस को एक टूटा हुआ स्केल और पेन मिला था. जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर 14 साल के छात्र को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की. छात्र ने पुलिस की पूछताछ में महिला पर हमला करने की बात कबूली है. जिसके बाद से परिजनों और ग्रामीणों में गहरा रोष है और वो आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

