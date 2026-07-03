ETV Bharat / state

नकटी गांव विस्थापन मामला, यदि जमीन अवैध थी तो पीएम आवास कैसे मिला, और अगर योजना वैध थी तो बुलडोजर क्यों चला?

रायपुर में नकटी वासियों का हल्ला बोल ( ETV BHARAT )

विस्थापित परिवारों का कहना है कि पीएम आवास योजना का लाभ लेने से पहले उनके दस्तावेजों की जांच हुई थी. जमीन के कागजात, राशन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ही मकान स्वीकृत हुआ. सरकार ने दो किस्तें भी जारी कीं. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि यदि जमीन अवैध थी तो योजना का लाभ किस आधार पर दिया गया और यदि वैध थी तो बुलडोजर किस आधार पर चला?

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिन लोगों के घर तोड़े गए, उनका सबसे बड़ा सवाल है. अगर जमीन अवैध थी तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे मिला? और अगर पीएम आवास वैध प्रक्रिया के बाद मिला था, तो फिर उसी घर पर बुलडोजर क्यों चला? इन्हीं सवालों के साथ विस्थापित परिवार और कांग्रेस कलेक्ट्रेट पहुंचकर शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं. इतना ही नहीं इन्होंने तो जनप्रतिनिधियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. बुलडोजर की कार्रवाई रोकने में नाकाम रहे भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल से इस्तीफा की मांग भी की है. ईटीवी भारत की टीम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीड़ितों सहित कांग्रेस के नेताओं से बात की .आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा

घर टूटा, कर्ज बचा, अब जिम्मेदार कौन?

पीड़ितों का कहना है कि सरकारी सहायता के भरोसे उन्होंने करीब तीन लाख रुपये तक का कर्ज लेकर मकान बनाया. अब मकान भी टूट गया और कर्ज भी सिर पर है. उनका सवाल है कि जब पीएम आवास दोबारा नहीं मिलेगा तो कर्ज आखिर कैसे चुकाया जाएगा? इस पूरे मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा?

रायपुर में सख्त सुरक्षा (ETV BHARAT)

रोजगार छूटा, बच्चों की पढ़ाई पर संकट

विस्थापित परिवारों का कहना है कि जहां उन्हें सेक्टर-30 में फ्लैट दिए गए हैं, वहां न रोजगार की व्यवस्था है और न बच्चों के लिए नजदीक स्कूल. उनका आरोप है कि रोजी-रोटी छिन गई है और बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक गया है.

रायपुर नकटी वासियों का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

चार मंजिल पर बुजुर्ग, छोटे फ्लैट में बड़ा परिवार

लोगों का कहना है कि जिन फ्लैटों में उन्हें भेजा जा रहा है, वे उनके परिवार के हिसाब से बेहद छोटे हैं. 10 से 15 सदस्यों का परिवार वहां कैसे रहेगा? वहीं बुजुर्ग माता-पिता और सास-ससुर को चौथी मंजिल पर रहने की मजबूरी भी उनके लिए नई परेशानी बन गई है.

रायपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

कलेक्ट्रेट पर धरना, प्रशासन से जवाब की मांग

पूर्व घोषित अल्टीमेटम के बाद विस्थापित परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे. उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें दोबारा नकटी गांव में बसाया जाए और तोड़े गए मकानों का उचित मुआवजा दिया जाए.

रायपुर में नकटी गांव के लोगों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

दोषी अफसरों और जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई-कांग्रेस

कांग्रेस ने इस पूरे मामले में भाजपा सरकार और प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने पीएम आवास स्वीकृत किया था तो उसे तोड़ा क्यों गया? और यदि तोड़ा गया तो जिम्मेदार अधिकारियों और निर्णय लेने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. कांग्रेस ने सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए इसे सरकार की संवेदनहीनता बताया.

रायपुर नकटी गांव के विस्थापित (ETV BHARAT)

प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल

नकटी का आंदोलन अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने का मामला नहीं रह गया है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जमीन अवैध थी तो सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिला, और यदि योजना वैध थी तो बुलडोजर क्यों चला? इन सवालों का जवाब अब शासन-प्रशासन को देना होगा.फिलहाल कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शन जारी है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इस आंदोलन और उठ रहे सवालों पर क्या फैसला लेती है.