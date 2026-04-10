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कमीशन का भुगतान नहीं होने पर कवर्धा में सोसायटी संचालक संघ पहुंचा कलेक्ट्रेट, खाद्य अधिकारी पर दुर्व्यवहार का भी आरोप

कवर्धा. क बीरधाम जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को लेकर सोसायटी संचालकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. अपनी कई मांगों और समस्याओं को लेकर जिले भर से सैकड़ों की संख्या में संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी बात रखने का प्रयास किया. इस दौरान संचालकों ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश और बढ़ गया.

क्या है परेशानी?

सोसायटी संचालकों का कहना है कि जिले में 500 से अधिक शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, लेकिन पिछले 12 महीनों से उन्हें कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है. कई दुकानों पर एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया हो चुकी है, जिससे संचालकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. पूरे जिले में यह बकाया राशि करोड़ों में पहुंच चुकी है.

हम लोग मानसिक दबाव में हैं. सही समय में राशि नहीं मिलेगी तो इस्तीफा दे देंगे.- लक्ष्मीकांत साहू, जिला अध्यक्ष सोसायटी संचालक

खाद्य विभाग पर आरोप

इसके अलावा संचालकों ने खाद्य विभाग पर जबरन दबाव बनाकर काम लेने का आरोप भी लगाया है. उनका कहना है कि राशन के रूप में मिलने वाले चावल की गुणवत्ता भी खराब है, जिससे हितग्राहियों की नाराजगी का सामना उन्हें ही करना पड़ता है.

आंदोलन की चेतावनी

नाराज संचालकों ने इसके बाद कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर विनय पोयाम को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में उन्होंने अपनी लंबित समस्याओं से अवगत कराते हुए जल्द समाधान की मांग की. ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अपर कलेक्टर ने संचालकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा और यथाशीघ्र निराकरण का प्रयास किया जाएगा. संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बकाया कमीशन का भुगतान नहीं किया गया और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे उचित मूल्य दुकानों को बंद कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.