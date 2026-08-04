ETV Bharat / state

शराब दुकानों के सुरक्षाकर्मी हुए लामबंद, वेतन नहीं मिलने से हैं नाराज, सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी

महासमुंद में वेतन भुगतान में देरी होने पर शराब दुकानों की सुरक्षा में लगे गार्ड्स ने मोर्चा खोला है.

threatened mass resignation In mahasamund
शराब दुकानों के सुरक्षाकर्मी हुए लामबंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 12:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद : महासमुंद जिले की शराब दुकानों में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सुरक्षाकर्मी वेतन की समस्या से जूझ रहे हैं. सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि उन्हें दो माह का वेतन नहीं मिला है. आपको बता दें कि इगल हंटर कंपनी नामक एजेंसी के माध्यम से आबकारी जांच चौकियों में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. लेकिन निजी सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों ने वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है.

आबकारी विभाग के अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सुरक्षाकर्मियों ने कलेक्टर कार्यालय स्थित जिला प्रबंधक सीएसएमसीएल को ज्ञापन सौंपकर समय पर वेतन दिलाने की मांग की है.उनका कहना है कि दो-दो महीने की देरी से वेतन मिलने के कारण परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, किराया और किस्तें चुकाने में भारी परेशानी हो रही है.वहीं ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो 11 तारीख को सभी सुरक्षाकर्मी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे.

threatened mass resignation In mahasamund
सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
शराब दुकानों के सुरक्षाकर्मी हुए लामबंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे सामूहिक इस्तीफा देने के बाद शराब दुकानों के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा या राजस्व हानि की जिम्मेदारी किसी भी गार्ड की नहीं होगी. इगल हंटर कंपनी ने 2 माह का वेतन रोका हुआ है. 11 हजार 600 महीना है. वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट से हमारा परिवार गुजर रहा है कोई हमें उधार नहीं दे रहा है.इसलिए हमने अब जिला आबकारी अधिकारी से गुहार लगाई है- रविंद्र प्रजापति,गार्ड

मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यह काम कर रहा हूं. लेकिन मुझे दो माह से तनख्वाह नहीं मिला है. जिससे मेरे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं. फीस नहीं पटाने से बच्चे को स्कूल से निकाल दिए हैं क्या करे समझ नहीं आ रहा- लीलाधर यादव, गार्ड



वहीं इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने वेतन भुगतान में देरी को लेकर ज्ञापन दिया गया है.

यह मामला सुरक्षा एजेंसी और संबंधित कंपनी से जुड़ा हुआ है.ज्ञापन को उच्च अधिकारियों और संबंधित एजेंसी को भेजा जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द वेतन भुगतान की समस्या का समाधान कराया जा सके.आबकारी विभाग इस मामले में आवश्यक समन्वय कर रहा है- अजय पाण्डेय,आबकारी अधिकारी


आपको बता दें कि शराब दुकानों की सुरक्षा में गार्ड हमेशा तैनात रहते हैं.सरकार शराब दुकानों से करोड़ों रुपए का राजस्व कमाती है.वहीं एजेंसियों को समय पर भुगतान भी होता है.फिर भी निजी एजेंसी सुरक्षा देने वाले गार्ड्स का वेतन रोककर उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है.

जगदलपुर के बुक डिपो में लगी भीषण आग, कॉपी किताबें होने के कारण तेजी से फैली आग

भेज्जी के जंगल में नक्सल डंप का खुलासा, संयुक्त अभियान में हथियार और कारतूस जब्त

हजारों साल पुरानी मूर्तियों का रहस्य, सावन में ताला के विश्व प्रसिद्ध अद्वितीय रुद्रशिव के दर्शन

TAGGED:

SECURITY PERSONNEL AT LIQUOR SHOPS
UPSET OVER NON PAYMENT OF SALARIES
सुरक्षाकर्मी हुए लामबंद
वेतन भुगतान में देरी
PROTEST OF SECURITY PERSONNEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.