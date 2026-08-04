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शराब दुकानों के सुरक्षाकर्मी हुए लामबंद, वेतन नहीं मिलने से हैं नाराज, सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी

महासमुंद : महासमुंद जिले की शराब दुकानों में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सुरक्षाकर्मी वेतन की समस्या से जूझ रहे हैं. सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि उन्हें दो माह का वेतन नहीं मिला है. आपको बता दें कि इगल हंटर कंपनी नामक एजेंसी के माध्यम से आबकारी जांच चौकियों में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. लेकिन निजी सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों ने वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है.

आबकारी विभाग के अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सुरक्षाकर्मियों ने कलेक्टर कार्यालय स्थित जिला प्रबंधक सीएसएमसीएल को ज्ञापन सौंपकर समय पर वेतन दिलाने की मांग की है.उनका कहना है कि दो-दो महीने की देरी से वेतन मिलने के कारण परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, किराया और किस्तें चुकाने में भारी परेशानी हो रही है.वहीं ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो 11 तारीख को सभी सुरक्षाकर्मी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे.