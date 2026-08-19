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उन्नाव : सड़कों पर उतरे सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र, शिक्षकों की कमी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन

उन्नाव : सड़कों पर उतरे सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र ( Photo Credit; ETV Bharat )