उन्नाव : सड़कों पर उतरे सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र, शिक्षकों की कमी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन
छात्रों का आरोप स्कूल में दिया जाने वाला भोजन ठीक नहीं, कैंटीन में भी अव्यवस्थाओं का बोलबाला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 1:34 PM IST
उन्नाव : जनपद में स्कूली छात्रों के प्रदर्शन का मामला सामने आया है, जहां जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्योतनी-मोहन के विद्यार्थियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बुधवार को सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर गए और अपनी मांगों को लेकर मोहन तिराहा जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया.
प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में पिछले कई वर्षों से कई महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं. शिक्षकों की इस कमी के कारण उनकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है. ऐसे में बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं की सबसे बड़ी चिंता सता रही है, क्योंकि शिक्षकों के अभाव में वे बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं.
छात्रों ने विद्यालय में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि स्कूल में दिया जाने वाला भोजन भी ठीक नहीं होता है और कैंटीन में भी अव्यवस्थाओं का बोलबाला है. वहीं, हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर भी छात्रों ने नाराजगी जताई है. छात्रों का कहना है कि आवासीय विद्यालय होने के बावजूद हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है.
आवाज उठाने पर दी जाती है धमकी
प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुछ कर्मचारियों और जिम्मेदार लोगों के व्यवहार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. छात्रों का कहना है कि रात के समय बच्चों के साथ मारपीट करने की शिकायतें भी सामने आती हैं. आरोप है कि यदि कोई छात्र इन व्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाता है तो उसे टीसी देने की धमकी दी जाती है. छात्रों ने कहा कि वे डर के माहौल में पढ़ाई नहीं करना चाहते और विद्यालय की व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार चाहते हैं.
अधिकारियों ने की छात्रों से बात
छात्रों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज एवं अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गोंड ने छात्र-छात्राओं से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. अधिकारियों ने छात्रों की समस्याएं सुनीं और उन्हें समाधान का भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे.
इस संबंध में उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (न्योतनी) में चल रहे छात्रों के धरना-प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करा दिया गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता किया और उनसे बातचीत की. बच्चों की सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिलाया. इस आश्वासन से बच्चे पूरी तरह संतुष्ट हैं.
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