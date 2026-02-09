ETV Bharat / state

नगरी थाना प्रभारी पर जनप्रतिनिधि से अभद्रता के आरोप, सर्व आदिवासी समाज ने घेरा थाना, कार्रवाई की मांग

नगरी थाना का सर्व आदिवासी समाज ने किया घेराव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : धमतरी जिले में सर्व आदिवासी समाज ने नगरी थाना का घेराव करके जमकर प्रदर्शन किया. सर्व आदिवासी समाज का आरोप है कि नगरी थाना प्रभारी ने जनपद सदस्य मुनेंद्र ध्रुव के साथ जमकर गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का उपयोग किया है. इस बात से नाराज आदिवासी समाज ने थाना प्रभारी नगरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में थाना के सामने बैठकर जमकर प्रदर्शन किया.

क्या है पूरा मामला ?

पूरा मामला दो नाबालिग लड़कियों के लापता होने से जुड़ा हुआ है. इस दौरान एसडीओपी विपिन रंगारी और सिहावा थाना प्रभारी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर प्रर्दशन पर बैठे लोगों से बातचीत किए. वहीं एसडीओपी के जांच के बाद उचित कार्रवाई की आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने प्रर्दशन खत्म किया. मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है. समाज का कहना है कि मामले में जल्दी ही कार्रवाई नहीं हुई तो वह एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रर्दशन करने के लिए बाध्य होंगे.

SDOP के आश्वासन के बाद धरना हुआ समाप्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है थाना प्रभारी का आरोप

जनपद सदस्य मुनेंद्र ध्रुव ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके गांव में दो नाबालिगों का अपहरण हुआ. जिसका रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नगरी आए थे. जिस पर उचित कार्रवाई नहीं हो रहा था एक नाबालिग मिल चुकी है. वहीं दूसरी का रिपोर्ट करवाने के लिए परिजन नगरी आ रहे थे. जनपद सदस्य ने थाना प्रभारी के ऊपर अपहरण का भी आरोप लगाया है.