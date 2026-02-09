ETV Bharat / state

नगरी थाना प्रभारी पर जनप्रतिनिधि से अभद्रता के आरोप, सर्व आदिवासी समाज ने घेरा थाना, कार्रवाई की मांग

नगरी थाना प्रभारी पर सर्व आदिवासी समाज ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है.समाज का आरोप है कि जनप्रतिनिधि के साथ गलत बर्ताव हुआ है.

Protest of Sarva Adivasi Samaj
नगरी थाना का सर्व आदिवासी समाज ने किया घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 7:19 PM IST

धमतरी : धमतरी जिले में सर्व आदिवासी समाज ने नगरी थाना का घेराव करके जमकर प्रदर्शन किया. सर्व आदिवासी समाज का आरोप है कि नगरी थाना प्रभारी ने जनपद सदस्य मुनेंद्र ध्रुव के साथ जमकर गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का उपयोग किया है. इस बात से नाराज आदिवासी समाज ने थाना प्रभारी नगरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में थाना के सामने बैठकर जमकर प्रदर्शन किया.

क्या है पूरा मामला ?

पूरा मामला दो नाबालिग लड़कियों के लापता होने से जुड़ा हुआ है. इस दौरान एसडीओपी विपिन रंगारी और सिहावा थाना प्रभारी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर प्रर्दशन पर बैठे लोगों से बातचीत किए. वहीं एसडीओपी के जांच के बाद उचित कार्रवाई की आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने प्रर्दशन खत्म किया. मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है. समाज का कहना है कि मामले में जल्दी ही कार्रवाई नहीं हुई तो वह एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रर्दशन करने के लिए बाध्य होंगे.

protest ended after assurance from SDOP
SDOP के आश्वासन के बाद धरना हुआ समाप्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है थाना प्रभारी का आरोप

जनपद सदस्य मुनेंद्र ध्रुव ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके गांव में दो नाबालिगों का अपहरण हुआ. जिसका रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नगरी आए थे. जिस पर उचित कार्रवाई नहीं हो रहा था एक नाबालिग मिल चुकी है. वहीं दूसरी का रिपोर्ट करवाने के लिए परिजन नगरी आ रहे थे. जनपद सदस्य ने थाना प्रभारी के ऊपर अपहरण का भी आरोप लगाया है.

सर्व आदिवासी समाज ने घेरा थाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने नाबालिग को थाना में ना लाकर गरियाबंद लेकर गए. जब परिजन के बारे में थाना प्रभारी को फोन से पूछा गया तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और अपशब्दों का प्रयोग किया. इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना मिली है. साथ ही पहले जो घटना हुआ था उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. जैसे ही थाना नगरी प्रभारी थाने पर पहुंचे और बातचीत हुई तब भी अभद्र व्यवहार किया गया. हमारी मांग है कि थाना प्रभारी के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल नगरी थाने से हटाया जाए - मुनेंद्र ध्रुव, जनपद सदस्य


'आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना गलत'

आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि तीन बार के सरपंच और जनपद सदस्य राष्ट्रपति सम्मानित मुनेंद्र ध्रुव के साथ थाना प्रभारी ने अभद्र व्यवहार किया है.पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है,जिससे जनता को सुरक्षित महसूस होना चाहिए. किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए.

जो अपमानजनक बातें मुनेंद्र ध्रुव के साथ हुई है वो निराशा जनक है. हमारी मांग है जो अभद्र व्यवहार किया गया है थाना प्रभारी के द्वारा उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो. जो अपहरण का मामला है नाबालिग बच्चे का उस पर तत्काल कार्यवाही हो - प्रमोद कुंजाम, जनपद सदस्य

वहीं इस पूरे मामले में एसडीओपी विपिन रंगारी ने बताया कि नाबालिगों के अपहरण के मामले में पता तलाश जारी है.जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच की जा रही है.

पतासाजी करने के लिए नाबालिग के पिता को पुलिस द्वारा ले जाया गया था. सूचना पर उस गांव में पुलिस ले जाने वाली थी ताकि नाबालिकों को ढूंढा जा सके. इसलिए उसके पिता को लेकर गए थे. इस बात की जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी. कुछ गलतफहमी पैदा हो गई. जिस बात को लेकर कुछ बहस भी हुई है-विपिन रंगारी, एसडीओपी नगरी

'जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन'

एसडीओपी ने बताया कि जिस कारण से जनपद सदस्य ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी के द्वारा जनपद सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया है.इस मामले में पुलिस अधीक्षक के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है. इस मामले में जल्द से जल्द जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

