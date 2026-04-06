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धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के खिलाफ मसीह समाज, झूठे केस में फंसाने का बताया जरिया, कानून वापस लेने की मांग

मसीह समाज के उपाध्यक्ष नुकेश बघेल ने कहा कि 19 मार्च को पारित हुए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक कानून मसीह समाज के लिए काफी घातक साबित हो सकता है. इस कानून का दुरुपयोग चरण सीमा तक पहुंच सकता है. भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का हनन है. झूठे केस में फंसाने का 100 प्रतिशत चांस है. इसीलिए राज्यपाल से मांग है कि इस बिल को संशोधन के लिए विधानसभा में भेज दें.

जगदलपुर : धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के खिलाफ मसीह समाज का आंदोलन जारी है. आपको बता दें कि इस कानून को लेकर बस्तर से लेकर राजधानी रायपुर तक लड़ाई लड़ी गई थी. एक बार फिर से मसीह समाज से राज्यपाल के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है. जिसे कुचलने का माध्यम यह कानून है. लड़ाई लगातार जारी रहेगी. आगामी 13 अप्रैल को संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा. और राष्ट्रपति के नाम बस्तर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा- नुकेश बघेल, उपाध्यक्ष मसीह समाज





वहीं मसीह समाज से जुड़े बिशप सैमुअल सूना ने बताया कि मसीह समाज हमेशा से ही सेवा के लिए जाना जाता है.अधिकतर मसीह समाज लोगों की सेवा टहल पर जुटा रहता है. लेकिन इस बिल के माध्यम से मसीह समाज की सेवा प्रलोभन की कैटेगिरी में आ गई है. जिसके कारण अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं. यदि किसी की मदद कर दिए तो लोग ये कहेंगे कि आप प्रलोभन दे दिए ताकि वह धर्मांतरण कर ले. जबकि ऐसा नहीं है. इसीलिए इस बिल पर विचार किया जाए. ताकि सेवा कार्य जारी रहे.

मसीह समाज हमेशा खुले में कितने आयोजन करता है. जिसमें क्रुशेड, कनमेंसन शामिल है. यहां तक की कई बार मैदानों में सभा के लिए परमिशन भी ली जाती है.बीते दिनों जगदलपुर में खुले में प्रचार के लिए परमिशन मांगी गई थी. लेकिन वह नहीं मिली- सैमुअल सूना, बिशप एपिस्कोल चर्च





वहीं मसीह समाज के उपाध्यक्ष रत्नेश बेंजमिन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले नहीं के बराबर हैं.इसके बावजूद इतने कड़े कानून बनाए गए हैं. मसीह समाज काफी शांतिप्रिय समाज है. इसीलिए मसीह समाज मजबूरी में ज्ञापन सौंपने अपने पास्टर और लीडरों के साथ कलेक्टोरेट परिसर पहुंची है.

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