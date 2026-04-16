बरेली: तहसील में किसान नेताओं का प्रदर्शन, प्रीपेड बिजली मीटर और महंगी किताबों पर भड़के अन्नदाता, इन मांगों के साथ दी चेतावनी
सभी स्कूलों में NCERT की किताबों को अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई.
बरेली : बरेली के बहेड़ी तहसील में किसानों की समस्याओं को लेकर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) के पदाधिकारियों और प्रशासन के बीच उस समय टकराव की स्थिति बन गई, जब किसान नेताओं ने एसडीएम से बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग कर दी.
जानकारी के मुताबिक बहेड़ी में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) के नेता तहसील पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने उपजिलाधिकारी से कार्यालय के बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग रखी. हालांकि, एसडीएम की ओर से तहसीलदार को ज्ञापन लेने के लिए भेजा गया, लेकिन किसान नेताओं ने उन्हें ज्ञापन देने से साफ इनकार कर दिया.
उसके बाद मामला और गरमा गया और भाकियू भानू गुट के युवा प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनुज सिंह, प्रदेश प्रवक्ता ज़ुबैर सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव ताहिर बाबा, प्रदेश सचिव इरशाद नेताजी और नितिन सिरोही तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए.
स्थिति बिगड़ती देख क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और एहतियात के तौर पर थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया. पुलिस ने धरने पर बैठे किसान नेताओं को वहां से हटाकर थाने भेज दिया, जहां उन्हें कुछ समय तक बैठाए रखा गया. बाद में नायब तहसीलदार थाने पहुंचे और किसान नेताओं से ज्ञापन प्राप्त किया, जिसके बाद सभी को रिहा कर दिया गया. किसान नेताओं का कहना है कि वे अपनी समस्याओं को सीधे एसडीएम के समक्ष रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे मिलने की मांग की थी. वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए. इधर इस पूरे मामले पर किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक बयान देने से परहेज किया.
महंगी किताबों के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा
इधर अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन बाद शहर में किसानों ने शिक्षा और बिजली से जुड़े मुद्दों पर आवाज बुलंद करते हुए महंगी किताबों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. भारतीय किसान एकता संघ के नेतृत्व में किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी. भारतीय किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. रवि नागर के नेतृत्व में किसानों और आमजन से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया.
सभी स्कूलों में NCERT की किताबों को हों अनिवार्य
ज्ञापन में प्रदेश के सभी स्कूलों में NCERT की किताबों को अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई. किसानों का कहना है कि निजी स्कूलों द्वारा महंगी किताबें लागू किए जाने से गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है. डॉ. रवि नागर ने कहा कि शिक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसे सभी के लिए सुलभ व किफायती बनाना सरकार की जिम्मेदारी है.
प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था का विरोध
किसानों ने प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे किसान विरोधी कदम बताया. उनका कहना है कि पहले से ही महंगी बिजली दरों और फसलों के भुगतान में हो रही देरी के कारण किसान आर्थिक दबाव में हैं, ऐसे में प्रीपेड मीटर उनकी परेशानियों को और बढ़ाएंगे. किसानों ने बरेली-बदायूं सिंचाई परियोजना को भी जल्द पूरा कराने की मांग उठाई. उनका कहना है कि यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए बेहद जरूरी है और इसके पूरा होने से सिंचाई की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है. किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
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