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बुलंदशहर : अधिकारियों को 'रिश्वत' देने के लिए किसानों ने फैलाया हाथ, कटोरा लेकर सड़कों पर मांगी भीख

दरअसल, मामला यूपी के बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा का है, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने खुर्जा तहसील प्रशासन पर काम के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए अनोखे अंदाज़ में विरोध प्रदर्शन किया. यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा लेकर दुकानदारों से भीख मांगी और कहा कि वो इस पैसे को किसानों के काम के बदले तहसील प्रशासन को देंगे.

बुलंदशहर : बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने तहसील प्रशासन पर रिश्वत लेकर काम करने का आरोप लगाते हुए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर दुकानदारों से भीख मांगी. इधर विरोध प्रदर्शन की खबर मिलने पर एसडीम और सीओ मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश देकर शांत कराया.

भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश महासचिव बब्बन चौधरी का कहना है कि आज जो हम भीख मांग रहे हैं, ये बाबा की सरकार में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी तहसील में बैठे हुए हैं, उन्होंने किसानों, मजदूरों की फाइलों पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि किसानों के पास अधिकारियों को देने के लिए पैसे नहीं थे, जिन माफिया ने पैसे दिए हैं उनके 24 घंटे में काम हो जाते हैं. एक गाटा संख्या 993 और 994 खुर्जा के कलिंदर गढ़ी में है, उस पर तहसीलदार ने अपने रिश्तेदार से मिलकर कब्ज़ा करा दिया है. 27 फरवरी 2025 में उस किसान ने लिखित में तहसील में आपत्ति दर्ज़ कराई कि मेरे खेत पर कब्ज़ा हो रहा है, लेकिन आज तक तहसील का कोई भी कर्मचारी देखने तक नहीं पहुंचा. उसमें पक्की रोड बना दी गई है, इसलिए आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने निकले हैं कि अगर पैसे से ही बाबा के राज में काम होंगे तो भीख मांग कर पैसे जुटाएंगे और किसानों और मजदूरों के काम कराएंगे



वहीं, जब भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के भीख मांगने की सूचना अधिकारियों को मिली तो खुर्जा SDM और CO मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया. उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह में कार्य हो जाएगा, उसके बाद किसान वापस लौट गए.

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