धान नहीं बिकने से किसान नाराज, पिथौरा तहसील में धरना प्रदर्शन, तेंदूकोना में किया चक्काजाम

महासमुंद - महासमुंद जिले में धान खरीदी समाप्त होने के बाद जिन किसानों का धान नहीं बिक सका है वो आक्रोशित हैं.धान नहीं खरीदने पर किसान आर-पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं. पिथौरा विकासखण्ड के प्राथमिक कृषि साख समिति राजाडेरा में 100 से ज्यादा किसानों का लगभग 6 हजार क्विंटल धान सत्यापन के बाद भी नहीं बिक सका है.

कई गांव के किसानों का नहीं बिका धान

इस समिति के 52 किसान ऐसे हैं, जिनका एक बार भी टोकन नहीं कटा हैं और 70 किसान ऐसे हैं जिनका एक बार टोकन कटा था,लेकिन धान नहीं बिक सका. राजाड़ेरा , जम्हर , खुशरूपाली , गोड़बाहल , कोकोभाठा , छिबर्रा, कोचर्रा , अरण्ड , टेका, सोनासिल्ली , खुटेरी , कौहाकुड़ा , बरेकेल , पिथौरा सुखीपाली, बगारपाली के कई किसानों का धान नहीं बिक सका है. किसान अपने - अपने धान को ट्रैक्टर पर लोडकर पिथौरा तहसील पहुंचे और धरने पर बैठ गए.