धान नहीं बिकने से किसान नाराज, पिथौरा तहसील में धरना प्रदर्शन, तेंदूकोना में किया चक्काजाम

महासमुंद में धान नहीं बिकने के कारण किसानों ने तहसील में प्रदर्शन किया.किसानों ने शासन से धान खरीदने की गुहार लगाई है.

ANGRY OVER PADDY NOT SOLD
धान नहीं बिकने से नाराज किसानों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 3, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
महासमुंद - महासमुंद जिले में धान खरीदी समाप्त होने के बाद जिन किसानों का धान नहीं बिक सका है वो आक्रोशित हैं.धान नहीं खरीदने पर किसान आर-पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं. पिथौरा विकासखण्ड के प्राथमिक कृषि साख समिति राजाडेरा में 100 से ज्यादा किसानों का लगभग 6 हजार क्विंटल धान सत्यापन के बाद भी नहीं बिक सका है.

कई गांव के किसानों का नहीं बिका धान

इस समिति के 52 किसान ऐसे हैं, जिनका एक बार भी टोकन नहीं कटा हैं और 70 किसान ऐसे हैं जिनका एक बार टोकन कटा था,लेकिन धान नहीं बिक सका. राजाड़ेरा , जम्हर , खुशरूपाली , गोड़बाहल , कोकोभाठा , छिबर्रा, कोचर्रा , अरण्ड , टेका, सोनासिल्ली , खुटेरी , कौहाकुड़ा , बरेकेल , पिथौरा सुखीपाली, बगारपाली के कई किसानों का धान नहीं बिक सका है. किसान अपने - अपने धान को ट्रैक्टर पर लोडकर पिथौरा तहसील पहुंचे और धरने पर बैठ गए.

Farmers blockade in Tendukona
तेंदूकोना में किसानों का चक्काजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार ने धान खरीदी बंद कर दी है.लेकिन अब तक हमारा धान नहीं बिक सका है.शासन ने कहा था कि एक-एक दाना धान का खरीदेंगे. आज मेहनत से उगाया गया धान सड़ रहा है- सदाराम पटेल,किसान

धान नहीं बिकने से नाराज किसानों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम धान बेचेंगे तभी हमारा जीवन चलेगा.लेकिन हमारा धान नहीं खरीदा जा रहा है. इसलिए आज हम तहसील कार्यालय पहुंचे हैं. जब तक हमारा धान नही बिकेगा हम लोग यहां बैठे रहेंगे - सादराम कोसरिया,किसान


किसानों का तहसील में प्रदर्शन

वहीं किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर एसडीएम ने कहा कि धान खरीदी का मामला शासन स्तर का है,किसानों की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा.

Protest of farmers
पिथौरा में किसानों ने तहसील में दिया धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान खरीदी का मामला शासन स्तर का है. हमने किसानों को समझाया है साथ ही इनके आवेदन को ले लिया है.जिसे शासन तक पहुंचा दिया जाएगा- बजरंग सिंह वर्मा, एसडीएम


आपको बता दें कि तेंदूकोना के किसानों ने भी धान नहीं बिकने के कारण चक्काजाम करके प्रदर्शन किया था.किसानों को प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर समझाया और धरना प्रदर्शन समाप्त किया.

