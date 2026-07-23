रुद्रपुर फार्मा कंपनी में कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, एचआर पर लगाए गंभीर आरोप, किया कार्य बहिष्कार
रुद्रपुर की फार्मा कंपनी में कर्मचारियों का प्रदर्शन, एचआर पर अभद्र व्यवहार और श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप, 300 कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 23, 2026 at 10:23 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के लालपुर स्थित एक निजी फार्मा कंपनी में कर्मचारियों का गुस्सा सड़क पर उतर आया. एचआर विभाग के कथित अभद्र व्यवहार, पीएफ-ईएसआई और वेतन संबंधी अनियमितताओं के विरोध में करीब 300 कर्मचारियों ने काम बंद कर श्रम विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है. आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है. मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन को तलब कर जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, किच्छा रोड स्थित लालपुर क्षेत्र की एक निजी फार्मा कंपनी में गुरुवार को कर्मचारियों का आक्रोश उस समय खुलकर सामने आया, जब करीब 300 कर्मचारियों ने एक साथ कार्य बहिष्कार कर श्रम विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया. कर्मचारियों ने कंपनी के एचआर विभाग पर अभद्र व्यवहार, श्रमिकों का उत्पीड़न और श्रम कानूनों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की.
कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप: प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि कंपनी में लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है. उनका आरोप है कि छुट्टी, गेट पास या किसी अन्य आवश्यक अनुमति के लिए एचआर विभाग से संपर्क करने पर कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है.
विरोध करने पर दी जाती है नौकरी से निकालने की धमकी: उनका आरोप है कि कई बार उन्हें सार्वजनिक रूप से डांटा जाता है और विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है. कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और कार्यस्थल का वातावरण लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है.
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित की जाए: महिला कर्मचारियों ने भी एचआर अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता और कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है. उन्होंने मांग की कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए. साथ ही महिला कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए.
प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि कंपनी में सालों से कार्यरत कई कर्मचारियों को अब तक कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) जैसी वैधानिक सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है. उनका कहना है कि श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है. इसके अलावा वेतन भुगतान में भी लगातार अनियमितता बनी रहती है. कई बार वेतन समय पर नहीं दिया जाता और हर महीने अलग-अलग कारण बताकर भुगतान में देरी की जाती है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
शिकायतों पर कार्रवाई न करने का आरोप: अमित पटेल, राधा समेत तमाम कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार कंपनी प्रबंधन के सामने अपनी समस्याएं रखीं और संबंधित एचआर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसके विपरीत शिकायत करने वाले कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया और उन्हें नौकरी छोड़ने तक की चेतावनी दी गई. इसी के विरोध में कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार कर श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाया.
क्या बोले सहायक श्रम आयुक्त अरविंद सैनी? मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक श्रम आयुक्त अरविंद सैनी ने कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन को वार्ता के लिए बुलाया. उन्होंने बताया कि,
"दोनों पक्षों की बात सुनी गई है और कंपनी प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्यस्थल पर महिला एचआर अधिकारी समेत आवश्यक स्टाफ की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही उत्तराखंड सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में समय पर किया जाए. पीएफ, ईएसआई समेत सभी वैधानिक सुविधाएं श्रम कानूनों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं."- अरविंद सैनी, सहायक श्रम आयुक्त
वहीं, सहायक श्रम आयुक्त ने चेतावनी दी कि यदि जांच के दौरान कर्मचारियों की शिकायतें सही पाई जाती हैं या श्रम कानूनों का उल्लंघन सामने आता है तो कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, श्रम विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है. वहीं, प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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