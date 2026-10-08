ETV Bharat / state

CMO दफ्तर पर NHM संविदाकर्मियों का प्रदर्शन; स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाओं के लिए भरी हुंकार, हड़ताल की दी चेतावनी

संविदा कर्मचारियों का आंदोलन ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली/कासगंज : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है. बुधवार को बड़ी संख्या में NHM संविदाकर्मी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने नियमितीकरण के साथ-साथ समान कार्य-समान वेतन देने और स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.

संविदा कर्मचारियों का आंदोलन (Video Credit; ETV Bharat) संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार ने कहा कि उनके साथी वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं. ऐसे में सरकार को उनकी सेवाओं और अनुभव को देखते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने बताया कि मांगों को लेकर संगठन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में एक लाख से अधिक NHM संविदाकर्मी पिछले 15 से 18 सालों से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रहे हैं.

मनोज कुमार ने यह भी कहा कि संविदाकर्मी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तक बड़ी और अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसलिए उन्हें नियमित किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन और वर्तमान वेतन में तत्काल वृद्धि किया जाए. इसके अलावा महंगाई भत्ता, EPF, HRA और ग्रेच्युटी का लाभ देने की भी मांग की गई है. संविदा कर्मचारियों का आंदोलन (Photo Credit; ETV Bharat) कर्मचारियों ने अपने और आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य विभाग के नियमित पदों की भर्ती में कम से कम 25 प्रतिशत सीटों का कोटा रखने समेत अन्य मांगें की हैं. 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी