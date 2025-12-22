बेमेतरा नगर पालिका में कांग्रेस का हंगामा, बैठक नहीं होने से नाराज पार्षदों ने किया घेराव
बेमेतरा नगर पालिका में परिषद बैठक नहीं होने से कांग्रेस पार्षदों ने निगम कार्यालय का घेराव किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 22, 2025 at 6:53 PM IST
बेमेतरा : बेमेतरा नगर पालिका कार्यालय का कांग्रेस पार्षदों ने घेराव किया. आपको बता दें कि बेमेतरा नगर पालिका में पिछले सात महीनों से नगर पालिका परिषद की बैठक नहीं हुई है.बैठक की मांग पिछले कई महीने से कांग्रेस पार्षद कर रहे हैं. इसे लेकर कई बार कांग्रेस समर्थित पार्षदों की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है. लेकिन बैठक को लेकर सीएमओ ने किसी भी तरह की कोई ठोस बात नहीं कही गई. इसके विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने बेमेतरा नगर पालिका कार्यालय का विरोध किया है. कांग्रेस पार्षदों ने जल्द ही बैठक को लेकर निर्णय नहीं लिए जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है. इस दौरान बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा भी मौजूद थे.
कांग्रेसियों ने नगर पालिका का किया घेराव
गौरलतब है कि 2 दिनों पूर्व कांग्रेसी पार्षदों ने नगरपालिका में सीएमओ से मुलाकात करके जल्द बैठक कराने की मांग की थी. बैठक नहीं होने पर 23 दिसंबर को नगर पालिका कार्यालय के घेराव के संबंध में ज्ञापन दिया था. वहीं बैठक नहीं होने को लेकर किसी तरह का आश्वासन नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया.
पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम
घेराव के दौरान नगर पालिका में पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन कांग्रेस समर्थकों ने बेरिकेड्स तोड़ते हुए कार्यालय के मेन गेट तक पहुंच गए. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत कराया.इस प्रदर्शन में पार्षदों ने एक स्वर में सीएमओ पर काम में ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है.
हमने अधिकारी को चेतावनी दी हैं कि अगर पालिका में पार्टी गत भेदभाव कार्य किया गया, तो फिर इसे उग्र आंदोलन किया जाएगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी. सीएमओ बैठक के नाम पर भागते हैं. आज कार्यालय में मिलूंगा बोले थे आज भी फरार हैं- रश्मि मिश्रा, पार्षद
सीएमओ पर बीजेपी एजेंट होने का आरोप
इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि बेमेतरा शहर के वार्डों की हालत बदतर है. स्वच्छता के कार्य ठप पड़े हुए हैं. विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं. नगर पालिका के सीएमओ बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं. जनता के हितों से उनको कोई लेना देना नहीं है.
