बेमेतरा नगर पालिका में कांग्रेस का हंगामा, बैठक नहीं होने से नाराज पार्षदों ने किया घेराव

बेमेतरा : बेमेतरा नगर पालिका कार्यालय का कांग्रेस पार्षदों ने घेराव किया. आपको बता दें कि बेमेतरा नगर पालिका में पिछले सात महीनों से नगर पालिका परिषद की बैठक नहीं हुई है.बैठक की मांग पिछले कई महीने से कांग्रेस पार्षद कर रहे हैं. इसे लेकर कई बार कांग्रेस समर्थित पार्षदों की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है. लेकिन बैठक को लेकर सीएमओ ने किसी भी तरह की कोई ठोस बात नहीं कही गई. इसके विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने बेमेतरा नगर पालिका कार्यालय का विरोध किया है. कांग्रेस पार्षदों ने जल्द ही बैठक को लेकर निर्णय नहीं लिए जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है. इस दौरान बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा भी मौजूद थे.







कांग्रेसियों ने नगर पालिका का किया घेराव

गौरलतब है कि 2 दिनों पूर्व कांग्रेसी पार्षदों ने नगरपालिका में सीएमओ से मुलाकात करके जल्द बैठक कराने की मांग की थी. बैठक नहीं होने पर 23 दिसंबर को नगर पालिका कार्यालय के घेराव के संबंध में ज्ञापन दिया था. वहीं बैठक नहीं होने को लेकर किसी तरह का आश्वासन नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया.

बेरिकेड्स तोड़कर गेट पर चढ़े कांग्रेसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)